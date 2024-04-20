https://ria.ru/20240420/putin-1941229549.html
Путин поручил подумать о сохранении инвалидности после протезирования
Путин поручил подумать о сохранении инвалидности после протезирования - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил подумать о сохранении инвалидности после протезирования
Президент РФ Владимир Путин поручил подумать о сохранении группы инвалидности и социальных гарантий для граждан даже после высокотехнологичного протезирования... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:20
2024-04-20T14:20
2024-04-20T14:20
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подумать о сохранении группы инвалидности и социальных гарантий для граждан даже после высокотехнологичного протезирования ампутированных конечностей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность сохранения группы инвалидности гражданам, перенесшим ампутацию конечностей, после проведения высокотехнологичного протезирования, а также возможность сохранения им социальных гарантий", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 августа.
https://ria.ru/20240308/trudoustroystvo-1931848758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил подумать о сохранении инвалидности после протезирования
Путин поручил подумать о сохранении группы инвалидности после протезирования