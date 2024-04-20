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Путин поручил подумать о сохранении инвалидности после протезирования - РИА Новости, 20.04.2024
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14:20 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/putin-1941229549.html
Путин поручил подумать о сохранении инвалидности после протезирования
Путин поручил подумать о сохранении инвалидности после протезирования - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил подумать о сохранении инвалидности после протезирования
Президент РФ Владимир Путин поручил подумать о сохранении группы инвалидности и социальных гарантий для граждан даже после высокотехнологичного протезирования... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:20
2024-04-20T14:20
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подумать о сохранении группы инвалидности и социальных гарантий для граждан даже после высокотехнологичного протезирования ампутированных конечностей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность сохранения группы инвалидности гражданам, перенесшим ампутацию конечностей, после проведения высокотехнологичного протезирования, а также возможность сохранения им социальных гарантий", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 августа.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил подумать о сохранении инвалидности после протезирования

Путин поручил подумать о сохранении группы инвалидности после протезирования

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подумать о сохранении группы инвалидности и социальных гарантий для граждан даже после высокотехнологичного протезирования ампутированных конечностей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность сохранения группы инвалидности гражданам, перенесшим ампутацию конечностей, после проведения высокотехнологичного протезирования, а также возможность сохранения им социальных гарантий", - говорится в документе.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 августа.
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