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В России за сутки потушили 30 природных пожаров - РИА Новости, 20.04.2024
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09:29 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/pozhar-1941195404.html
В России за сутки потушили 30 природных пожаров
В России за сутки потушили 30 природных пожаров - РИА Новости, 20.04.2024
В России за сутки потушили 30 природных пожаров
В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади 203 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T09:29
2024-04-20T09:29
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади 203 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19.04.2024 в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 203 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 20 апреля в России действовало восемь лесных пожаров на площади 2794 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали пять пожаров на 2673 гектарах. Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 72 субъектах России.
https://ria.ru/20231025/dobrovoltsy-1905065741.html
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 30 природных пожаров

В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади 203 гектара

© Фото : ГУ МЧС России по Курганской областиЛесные пожары
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Курганской области
Лесные пожары. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади 203 гектара, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19.04.2024 в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 203 гектара", - говорится в сообщении.
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К полуночи 20 апреля в России действовало восемь лесных пожаров на площади 2794 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали пять пожаров на 2673 гектарах.
Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 72 субъектах России.
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ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайПриродные пожары в России
 
 
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