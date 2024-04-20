https://ria.ru/20240420/pozhar-1941195404.html

В России за сутки потушили 30 природных пожаров

В России за сутки потушили 30 природных пожаров - РИА Новости, 20.04.2024

В России за сутки потушили 30 природных пожаров

В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади 203 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T09:29

2024-04-20T09:29

2024-04-20T09:29

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787481032_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_10117b9db0236066df5ceda669167324.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади 203 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19.04.2024 в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 203 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 20 апреля в России действовало восемь лесных пожаров на площади 2794 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали пять пожаров на 2673 гектарах. Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 72 субъектах России.

https://ria.ru/20231025/dobrovoltsy-1905065741.html

https://ria.ru/20240418/pozhar-1940863374.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии