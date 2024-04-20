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В России за сутки потушили 30 природных пожаров
В России за сутки потушили 30 природных пожаров - РИА Новости, 20.04.2024
В России за сутки потушили 30 природных пожаров
В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади 203 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T09:29
2024-04-20T09:29
2024-04-20T09:29
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади 203 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19.04.2024 в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 203 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 20 апреля в России действовало восемь лесных пожаров на площади 2794 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали пять пожаров на 2673 гектарах. Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 72 субъектах России.
https://ria.ru/20231025/dobrovoltsy-1905065741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 30 природных пожаров
В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади 203 гектара