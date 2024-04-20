Рейтинг@Mail.ru
Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 20.04.2024 (обновлено: 09:04 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/minoborony-1941184106.html
Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников
Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.04.2024
Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников
Над российскими регионами за ночь нейтрализовали 50 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T07:15
2024-04-20T09:04
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
брянская область
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590740985_0:9:636:366_1920x0_80_0_0_b3b20b41c50c9030d16071cc08da28ec.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Над российскими регионами за ночь нейтрализовали 50 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.В министерстве уточнили, что в отражении атаки принимали участие дежурные средства противоздушной обороны. Вооруженные силы ликвидировали 26 дронов над Белгородской областью, десять — над Брянской, восемь — над Курской, два — над Тульской, по одному — над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.Украинские войска регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Вооруженные силы пресекают их действия.
https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941174133.html
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
россия
белгородская область
брянская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590740985_0:0:488:366_1920x0_80_0_0_4551e83f6343c994004ec0c2a5b35d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, брянская область, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Брянская область, Московская область (Подмосковье)
Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 50 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников" | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10"
ЗРК Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в медиабанк
ЗРК "Стрела-10". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Над российскими регионами за ночь нейтрализовали 50 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.
Последствия атаки украинских беспилотников на село Пороз в Белгородской области
В результате атаки БПЛА в Белгородской области погибли два мирных жителя
Вчера, 01:37
В министерстве уточнили, что в отражении атаки принимали участие дежурные средства противоздушной обороны.
Вооруженные силы ликвидировали 26 дронов над Белгородской областью, десять — над Брянской, восемь — над Курской, два — над Тульской, по одному — над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.
Украинские войска регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Вооруженные силы пресекают их действия.
Президент России Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру
20 марта, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьБрянская областьМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала