https://ria.ru/20240420/minoborony-1941184106.html

Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников

Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.04.2024

Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников

Над российскими регионами за ночь нейтрализовали 50 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T07:15

2024-04-20T07:15

2024-04-20T09:04

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

брянская область

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Над российскими регионами за ночь нейтрализовали 50 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.В министерстве уточнили, что в отражении атаки принимали участие дежурные средства противоздушной обороны. Вооруженные силы ликвидировали 26 дронов над Белгородской областью, десять — над Брянской, восемь — над Курской, два — над Тульской, по одному — над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.Украинские войска регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Вооруженные силы пресекают их действия.

https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941174133.html

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

россия

белгородская область

брянская область

московская область (подмосковье)

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россия, белгородская область, брянская область, московская область (подмосковье)