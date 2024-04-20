https://ria.ru/20240420/minoborony-1941180714.html

В Авдеевке обезвредили более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов

В Авдеевке обезвредили более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов - РИА Новости, 20.04.2024

В Авдеевке обезвредили более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов

Российские военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" обезвредили более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, растяжек и... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T05:05

2024-04-20T05:05

2024-04-20T05:05

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ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" обезвредили более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, растяжек и самодельных взрывных устройств в Авдеевке, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек обезвредили военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" в Авдеевке", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что специалисты инженерных войск выполняют задачи по расчистке "местности и объектов гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов", основу которых составляют противопехотные, противотанковые мины, мины иностранного производства.

https://ria.ru/20240411/avdeevka-1939087695.html

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