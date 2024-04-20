https://ria.ru/20240420/minoborony-1941180714.html
В Авдеевке обезвредили более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов
В Авдеевке обезвредили более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов - РИА Новости, 20.04.2024
В Авдеевке обезвредили более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов
Российские военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" обезвредили более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, растяжек и... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T05:05
2024-04-20T05:05
2024-04-20T05:05
в мире
россия
авдеевка
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931586137_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_76506e6948cd3a04fcc499e2c808d4b5.jpg
ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" обезвредили более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, растяжек и самодельных взрывных устройств в Авдеевке, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек обезвредили военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" в Авдеевке", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что специалисты инженерных войск выполняют задачи по расчистке "местности и объектов гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов", основу которых составляют противопехотные, противотанковые мины, мины иностранного производства.
https://ria.ru/20240411/avdeevka-1939087695.html
россия
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931586137_197:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_0b21ca63a11e3d75f1d7d504a6e10a33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, авдеевка
В мире, Россия, Авдеевка, Специальная военная операция на Украине
В Авдеевке обезвредили более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов
Саперы ЦВО обезвредили в Авдеевке более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов
ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" обезвредили более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, растяжек и самодельных взрывных устройств в Авдеевке, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек обезвредили военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" в Авдеевке", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что специалисты инженерных войск выполняют задачи по расчистке "местности и объектов гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов", основу которых составляют противопехотные, противотанковые мины, мины иностранного производства.