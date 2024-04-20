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В Авдеевке обезвредили более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/minoborony-1941180714.html
В Авдеевке обезвредили более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов
В Авдеевке обезвредили более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов - РИА Новости, 20.04.2024
В Авдеевке обезвредили более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов
Российские военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" обезвредили более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, растяжек и... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T05:05
2024-04-20T05:05
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ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" обезвредили более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, растяжек и самодельных взрывных устройств в Авдеевке, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек обезвредили военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" в Авдеевке", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что специалисты инженерных войск выполняют задачи по расчистке "местности и объектов гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов", основу которых составляют противопехотные, противотанковые мины, мины иностранного производства.
https://ria.ru/20240411/avdeevka-1939087695.html
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в мире, россия, авдеевка
В мире, Россия, Авдеевка, Специальная военная операция на Украине
В Авдеевке обезвредили более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов

Саперы ЦВО обезвредили в Авдеевке более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Отдельной инженерной бригады Центрального военного округа проводят гуманитарное разминирование Авдеевки в ходе специальной военной операции
Военнослужащие Отдельной инженерной бригады Центрального военного округа проводят гуманитарное разминирование Авдеевки в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие Отдельной инженерной бригады Центрального военного округа проводят гуманитарное разминирование Авдеевки в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" обезвредили более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, растяжек и самодельных взрывных устройств в Авдеевке, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек обезвредили военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" в Авдеевке", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве отметили, что специалисты инженерных войск выполняют задачи по расчистке "местности и объектов гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов", основу которых составляют противопехотные, противотанковые мины, мины иностранного производства.
 
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