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Над Рязанской областью подавили беспилотники - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:32 20.04.2024 (обновлено: 04:33 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/malkov-1941179565.html
Над Рязанской областью подавили беспилотники
Над Рязанской областью подавили беспилотники - РИА Новости, 20.04.2024
Над Рязанской областью подавили беспилотники
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над регионом, предварительно, пострадавших и разрушений нет. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T04:32
2024-04-20T04:33
специальная военная операция на украине
рязанская область
павел малков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над регионом, предварительно, пострадавших и разрушений нет. "Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области подавлены БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Также отмечается, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
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рязанская область, павел малков
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Павел Малков
Над Рязанской областью подавили беспилотники

Губернатор Малков: ПВО и РЭБ подавили над Рязанской областью беспилотники

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех
Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над регионом, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
"Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области подавлены БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
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Стало известно о состоянии пострадавших при атаке на нефтезавод в Рязани
13 марта, 09:23
Также отмечается, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеРязанская областьПавел Малков
 
 
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