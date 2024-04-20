https://ria.ru/20240420/malkov-1941179565.html
Над Рязанской областью подавили беспилотники
Над Рязанской областью подавили беспилотники - РИА Новости, 20.04.2024
Над Рязанской областью подавили беспилотники
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над регионом, предварительно, пострадавших и разрушений нет. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T04:32
2024-04-20T04:32
2024-04-20T04:33
специальная военная операция на украине
рязанская область
павел малков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над регионом, предварительно, пострадавших и разрушений нет. "Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области подавлены БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Также отмечается, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20240313/postradavshie-1932651803.html
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рязанская область, павел малков
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Павел Малков
Над Рязанской областью подавили беспилотники
Губернатор Малков: ПВО и РЭБ подавили над Рязанской областью беспилотники