https://ria.ru/20240420/malkov-1941179565.html

Над Рязанской областью подавили беспилотники

Над Рязанской областью подавили беспилотники - РИА Новости, 20.04.2024

Над Рязанской областью подавили беспилотники

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над регионом, предварительно, пострадавших и разрушений нет. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T04:32

2024-04-20T04:32

2024-04-20T04:33

специальная военная операция на украине

рязанская область

павел малков

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над регионом, предварительно, пострадавших и разрушений нет. "Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области подавлены БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Также отмечается, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20240313/postradavshie-1932651803.html

рязанская область

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рязанская область, павел малков