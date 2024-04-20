Турецкие активисты собирают в ЛНР материалы о военных преступлениях Запада
Турецкие активисты собирают в ЛНР материалы о военных преступлениях Запада
Осколки снаряда. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Турецкие активисты собирают в ЛНР свидетельства военных преступлений Запада в Донбассе, которые лягут в основу документального фильма, сообщила журналистам в ходе пресс-конференции участница турецкой музыкальной группы Grup Yorum Сена Эркоч.
"Мы понимаем, что эта война началась не в 2022 году, как буржуазные медиа говорят, мы хотим, чтобы вы поняли, мы на стороне тех людей, которые здесь. И мы знаем, что с 2014 года оружием НАТО убиты много тысяч людей здесь. И мы видим, как они используют украинский народ в качестве инструмента для достижения своих целей", - сообщила активистка.
По ее словам, в сборе материалов в разных городах ЛНР, в том числе в освобожденных в 2022 году Северодонецке и Рубежном, приняли участие также представители политической организации "Дев Генч" и объединения "Народный фронт Турции".
"Мы хотим рассказать о всех преступлениях империализма, который он совершил здесь на Донбассе. Мы приехали с возможностью задокументировать, зафиксировать все эти преступления. Мы готовим документальный фильм, в который войдут интервью с разными людьми на Донбассе и с разными официальными лицами. И мы донесем эту информацию о том, что здесь реально происходит, до людей, до наших соратников, наших фанатов и вообще до всех людей во всем мире. Это не только борьба народа Донбасса против американского империализма, это также и наша борьба, она общая для нас", - сказала Эркоч.
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