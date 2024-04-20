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Турецкие активисты собирают в ЛНР материалы о военных преступлениях Запада - РИА Новости, 20.04.2024
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13:21 20.04.2024 (обновлено: 14:34 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/lnr-1941221876.html
Турецкие активисты собирают в ЛНР материалы о военных преступлениях Запада
Турецкие активисты собирают в ЛНР материалы о военных преступлениях Запада - РИА Новости, 20.04.2024
Турецкие активисты собирают в ЛНР материалы о военных преступлениях Запада
Турецкие активисты собирают в ЛНР свидетельства военных преступлений Запада в Донбассе, которые лягут в основу документального фильма, сообщила журналистам в... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:21
2024-04-20T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Турецкие активисты собирают в ЛНР свидетельства военных преступлений Запада в Донбассе, которые лягут в основу документального фильма, сообщила журналистам в ходе пресс-конференции участница турецкой музыкальной группы Grup Yorum Сена Эркоч. Ранее сообщалась, что известная своими революционными песнями фолк-рок группа из Стамбула Grup Yorum выступила с концертом в Луганске. "Мы понимаем, что эта война началась не в 2022 году, как буржуазные медиа говорят, мы хотим, чтобы вы поняли, мы на стороне тех людей, которые здесь. И мы знаем, что с 2014 года оружием НАТО убиты много тысяч людей здесь. И мы видим, как они используют украинский народ в качестве инструмента для достижения своих целей", - сообщила активистка. По ее словам, в сборе материалов в разных городах ЛНР, в том числе в освобожденных в 2022 году Северодонецке и Рубежном, приняли участие также представители политической организации "Дев Генч" и объединения "Народный фронт Турции". "Мы хотим рассказать о всех преступлениях империализма, который он совершил здесь на Донбассе. Мы приехали с возможностью задокументировать, зафиксировать все эти преступления. Мы готовим документальный фильм, в который войдут интервью с разными людьми на Донбассе и с разными официальными лицами. И мы донесем эту информацию о том, что здесь реально происходит, до людей, до наших соратников, наших фанатов и вообще до всех людей во всем мире. Это не только борьба народа Донбасса против американского империализма, это также и наша борьба, она общая для нас", - сказала Эркоч.
https://ria.ru/20240420/donbass-1941079941.html
https://ria.ru/20240414/pamyat-1940012141.html
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в мире, донбасс, луганская народная республика, стамбул, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Луганская Народная Республика, Стамбул, НАТО
Турецкие активисты собирают в ЛНР материалы о военных преступлениях Запада

Турецкие активисты собирают в ЛНР материалы о военных преступлениях Запада

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Турецкие активисты собирают в ЛНР свидетельства военных преступлений Запада в Донбассе, которые лягут в основу документального фильма, сообщила журналистам в ходе пресс-конференции участница турецкой музыкальной группы Grup Yorum Сена Эркоч.
Ранее сообщалась, что известная своими революционными песнями фолк-рок группа из Стамбула Grup Yorum выступила с концертом в Луганске.
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"Мы понимаем, что эта война началась не в 2022 году, как буржуазные медиа говорят, мы хотим, чтобы вы поняли, мы на стороне тех людей, которые здесь. И мы знаем, что с 2014 года оружием НАТО убиты много тысяч людей здесь. И мы видим, как они используют украинский народ в качестве инструмента для достижения своих целей", - сообщила активистка.
По ее словам, в сборе материалов в разных городах ЛНР, в том числе в освобожденных в 2022 году Северодонецке и Рубежном, приняли участие также представители политической организации "Дев Генч" и объединения "Народный фронт Турции".
"Мы хотим рассказать о всех преступлениях империализма, который он совершил здесь на Донбассе. Мы приехали с возможностью задокументировать, зафиксировать все эти преступления. Мы готовим документальный фильм, в который войдут интервью с разными людьми на Донбассе и с разными официальными лицами. И мы донесем эту информацию о том, что здесь реально происходит, до людей, до наших соратников, наших фанатов и вообще до всех людей во всем мире. Это не только борьба народа Донбасса против американского империализма, это также и наша борьба, она общая для нас", - сказала Эркоч.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассЛуганская Народная РеспубликаСтамбулНАТО
 
 
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