https://ria.ru/20240420/lnr-1941221876.html

Турецкие активисты собирают в ЛНР материалы о военных преступлениях Запада

Турецкие активисты собирают в ЛНР материалы о военных преступлениях Запада - РИА Новости, 20.04.2024

Турецкие активисты собирают в ЛНР материалы о военных преступлениях Запада

Турецкие активисты собирают в ЛНР свидетельства военных преступлений Запада в Донбассе, которые лягут в основу документального фильма, сообщила журналистам в... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:21

2024-04-20T13:21

2024-04-20T14:34

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ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Турецкие активисты собирают в ЛНР свидетельства военных преступлений Запада в Донбассе, которые лягут в основу документального фильма, сообщила журналистам в ходе пресс-конференции участница турецкой музыкальной группы Grup Yorum Сена Эркоч. Ранее сообщалась, что известная своими революционными песнями фолк-рок группа из Стамбула Grup Yorum выступила с концертом в Луганске. "Мы понимаем, что эта война началась не в 2022 году, как буржуазные медиа говорят, мы хотим, чтобы вы поняли, мы на стороне тех людей, которые здесь. И мы знаем, что с 2014 года оружием НАТО убиты много тысяч людей здесь. И мы видим, как они используют украинский народ в качестве инструмента для достижения своих целей", - сообщила активистка. По ее словам, в сборе материалов в разных городах ЛНР, в том числе в освобожденных в 2022 году Северодонецке и Рубежном, приняли участие также представители политической организации "Дев Генч" и объединения "Народный фронт Турции". "Мы хотим рассказать о всех преступлениях империализма, который он совершил здесь на Донбассе. Мы приехали с возможностью задокументировать, зафиксировать все эти преступления. Мы готовим документальный фильм, в который войдут интервью с разными людьми на Донбассе и с разными официальными лицами. И мы донесем эту информацию о том, что здесь реально происходит, до людей, до наших соратников, наших фанатов и вообще до всех людей во всем мире. Это не только борьба народа Донбасса против американского империализма, это также и наша борьба, она общая для нас", - сказала Эркоч.

https://ria.ru/20240420/donbass-1941079941.html

https://ria.ru/20240414/pamyat-1940012141.html

донбасс

луганская народная республика

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донбасс, луганская народная республика, стамбул, нато