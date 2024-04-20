https://ria.ru/20240420/konflikt-1941181115.html

"Сбивать": в ФРГ сделали заявление о вмешательстве в конфликт на Украине

"Сбивать": в ФРГ сделали заявление о вмешательстве в конфликт на Украине - РИА Новости, 20.04.2024

"Сбивать": в ФРГ сделали заявление о вмешательстве в конфликт на Украине

НАТО должна сбивать российские ракеты над Украиной, используя зенитные комплексы на востоке Польши, заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T05:18

2024-04-20T05:18

2024-04-20T14:52

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. НАТО должна сбивать российские ракеты над Украиной, используя зенитные комплексы на востоке Польши, заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в беседе с изданием Tagesschau, входящем в медиагруппу ARD.Поддержка Украины Западом нуждается в изменении стратегии, заявил Ланге, до 2022 года работавший в оперативном штабе Минобороны ФРГ, призвав к "нетрадиционным решениям" в краткосрочной перспективе."Отныне партнеры должны использовать многочисленные системы Patriot на наших восточных границах, чтобы сбивать все российские ракеты и беспилотники над Украиной, находящиеся в пределах их досягаемости", — потребовал он, имея в виду системы ПВО НАТО на востоке Польши.Как утверждает Ланге, действия НАТО якобы соответствовали бы международному праву. В качестве примера он привел помощь союзников Израиля при отражении удара Ирана на прошлой неделе.При этом в долгосрочной перспективе он призвал наращивать производство систем ПВО в Европе.Как ранее сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, Израиль при отражении атаки со стороны Ирана действовал вместе с США, Великобританией, Францией и другими странами. При этом координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби обозначил позицию Штатов касательно участия американских военных в отражении воздушных атак против Украины и Израиля: конфликт на Украине, по его словам, "это совершенно другая битва", Америка не будет вовлекаться в нее "в боевой роли".Как сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на источник во французских военных кругах, Париж на фоне атаки Ирана против Израиля обеспечивал защиту своих военных баз на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20240420/konflikt-1941178353.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941179379.html

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в мире, украина, израиль, иран, джон кирби, нато, армия обороны израиля (цахал)