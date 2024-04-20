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В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 20.04.2024 (обновлено: 14:37 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/kharkov-1941221182.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 20.04.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:14
2024-04-20T14:37
в мире
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днепропетровск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Ранее в субботу в десяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о нескольких взрывах в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье. "В Харькове слышен взрыв", - говорится в сообщении Терехова.
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925841482.html
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в мире, харьков, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Украина, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Харькове прогремел взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе после воздушной тревоги

© Фото : ДСНС УкраїниУкраинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области
Украинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : ДСНС України
Украинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.
Ранее в субботу в десяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о нескольких взрывах в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье.
"В Харькове слышен взрыв", - говорится в сообщении Терехова.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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7 февраля, 07:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаДнепропетровскВооруженные силы Украины
 
 
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