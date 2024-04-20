https://ria.ru/20240420/kharkov-1941221182.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 20.04.2024

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:14

2024-04-20T13:14

2024-04-20T14:37

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Ранее в субботу в десяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о нескольких взрывах в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье. "В Харькове слышен взрыв", - говорится в сообщении Терехова.

https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925841482.html

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Дарья Буймова

в мире, харьков, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины