https://ria.ru/20240420/kharkov-1941221182.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 20.04.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:14
2024-04-20T13:14
2024-04-20T14:37
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Ранее в субботу в десяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о нескольких взрывах в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье. "В Харькове слышен взрыв", - говорится в сообщении Терехова.
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925841482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Харьков, Украина, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Харькове прогремел взрыв
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе после воздушной тревоги