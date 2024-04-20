Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине
Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов.
Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.
Ранее в субботу палата представителей одобрила законопроект о конфискации российских активов в пользу Киева. Он включает в себя запрет на разморозку средств, полномочия по обеспечению компенсации Украине с их использованием и применение их для восстановления страны.
Кто поделит деньги?
Американские власти регулярно утверждают, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.
При этом некоторые конгрессмены-республиканцы выступают против поддержки Киева, обвиняя режим Владимира Зеленского в коррумпированности и недемократичности, а также опасаясь полномасштабной войны с Россией. Они грозят инициировать смещение спикера палаты представителей Майка Джонсона в случае уступок демократам, которые, со своей стороны, намекают на готовность помочь ему удержаться в должности.
Байден, в свою очередь, заявил, что поддерживает обсуждаемые в конгрессе законопроекты и готов их подписать. Белый дом пообещал, что сразу после этого возобновится американская помощь Украине.