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В Госдепе анонсировали визит Блинкена в Китай - РИА Новости, 20.04.2024
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21:05 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/blinken-1941274198.html
В Госдепе анонсировали визит Блинкена в Китай
В Госдепе анонсировали визит Блинкена в Китай - РИА Новости, 20.04.2024
В Госдепе анонсировали визит Блинкена в Китай
Госсекретарь США Энтони Блинкен 24-26 апреля посетит с визитом Китай, в ходе встреч с китайскими коллегами и, в том числе, с главой МИД страны Ван И обсудит... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T21:05
2024-04-20T21:05
в мире
цены на нефть
китай
сша
сан-франциско
энтони блинкен
ван и (политик)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен 24-26 апреля посетит с визитом Китай, в ходе встреч с китайскими коллегами и, в том числе, с главой МИД страны Ван И обсудит кризис на Ближнем Востоке, "провокации" Китая в Южно-Китайском море и подчеркнет важность мира на Тайване, сообщил высокопоставленный чиновник госдепа США. "Госсекретарь Блинкен посетит Китайскую Народную Республику с 24 по 26 апреля. Он встретится с высокопоставленными чиновниками КНР как в Шанхае, так и в Пекине", - сказал чиновник госдепа в ходе брифинга для журналистов. По его словам, можно "с уверенностью ожидать", что Блинкен в ходе визита встретится с главой МИД КНР Ван И. "Он обсудит кризис на Ближнем Востоке. И, конечно же, госсекретарь обсудит вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, включая провокации КНР в Южно-Китайском море, а также угрожающую риторику и безрассудные действия КНДР", - добавил он. Помимо прочего, Блинкен подтвердит важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива. Также американский госсекретарь выразит озабоченность "по целому ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов". По заверению чиновника госдепа, в Пекине и Шанхае Блинкен также сосредоточит внимание на договоренностях, достигнутых в ходе саммита президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Тогда лидеры стран договорились о возобновлении сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками, а также в военной сфере. На повестке также будут стоять вопросы ответственного управления конкуренцией и поддержания каналов коммуникаций, добавил он. Чиновник госдепа США также сообщил, что ожидает продолжения взаимодействия с КНР на высоком уровне в ближайшие недели и месяцы. В ноябре состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном были практически сведены к нулю. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран. В частности, на переговорах в Сан-Франциско Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами двух стран на высоком уровне.
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китай
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в мире, цены на нефть, китай, сша, сан-франциско, энтони блинкен, ван и (политик), джо байден, государственный департамент сша
В мире, Цены на нефть, Китай, США, Сан-Франциско, Энтони Блинкен, Ван И (политик), Джо Байден, В мире, Государственный департамент США
В мире
В Госдепе анонсировали визит Блинкена в Китай

Госдеп: Блинкен 24-26 апреля посетит с визитом Китай

© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен 24-26 апреля посетит с визитом Китай, в ходе встреч с китайскими коллегами и, в том числе, с главой МИД страны Ван И обсудит кризис на Ближнем Востоке, "провокации" Китая в Южно-Китайском море и подчеркнет важность мира на Тайване, сообщил высокопоставленный чиновник госдепа США.
"Госсекретарь Блинкен посетит Китайскую Народную Республику с 24 по 26 апреля. Он встретится с высокопоставленными чиновниками КНР как в Шанхае, так и в Пекине", - сказал чиновник госдепа в ходе брифинга для журналистов.
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По его словам, можно "с уверенностью ожидать", что Блинкен в ходе визита встретится с главой МИД КНР Ван И.
"Он обсудит кризис на Ближнем Востоке. И, конечно же, госсекретарь обсудит вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, включая провокации КНР в Южно-Китайском море, а также угрожающую риторику и безрассудные действия КНДР", - добавил он.
Помимо прочего, Блинкен подтвердит важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива. Также американский госсекретарь выразит озабоченность "по целому ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов".
По заверению чиновника госдепа, в Пекине и Шанхае Блинкен также сосредоточит внимание на договоренностях, достигнутых в ходе саммита президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Тогда лидеры стран договорились о возобновлении сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками, а также в военной сфере.
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На повестке также будут стоять вопросы ответственного управления конкуренцией и поддержания каналов коммуникаций, добавил он.
Чиновник госдепа США также сообщил, что ожидает продолжения взаимодействия с КНР на высоком уровне в ближайшие недели и месяцы.
В ноябре состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном были практически сведены к нулю. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран. В частности, на переговорах в Сан-Франциско Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами двух стран на высоком уровне.
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В миреВ миреЦены на нефтьКитайСШАСан-ФранцискоЭнтони БлинкенВан И (политик)Джо БайденГосударственный департамент США
 
 
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