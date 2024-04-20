https://ria.ru/20240420/belgorod-1941185252.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.04.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T07:44
2024-04-20T07:44
2024-04-20T07:44
происшествия
белгород
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240420/minoborony-1941184106.html
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происшествия, белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности