https://ria.ru/20240420/bangladesh-1941200841.html

Жители Бангладеш испытывают проблемы с интернетом

Жители Бангладеш испытывают проблемы с интернетом - РИА Новости, 20.04.2024

Жители Бангладеш испытывают проблемы с интернетом

Жители Бангладеш испытывают проблемы с интернетом из-за повреждения подводного кабеля SEA-ME-WE 5, обеспечивающего доступ во "всемирную паутину", сообщил... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T10:18

2024-04-20T10:18

2024-04-20T11:19

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бангладеш

сингапур

франция

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апр – РИА Новости. Жители Бангладеш испытывают проблемы с интернетом из-за повреждения подводного кабеля SEA-ME-WE 5, обеспечивающего доступ во "всемирную паутину", сообщил изданию The Daily Star управляющий директор компании-провайдера Bangladesh Submarine Cables Мирза Камаль Ахмед. Подводный кабель "Юго-Восточная Азия-Ближний Восток-Западная Европа 5" (SEA-ME-WE 5) представляет собой подводную кабельную систему длиной 20 тысяч километров, соединяющую 17 стран через точки присутствия от Сингапура до Франции и Италии и обеспечивает пропускную способность 1700 ГБ/с. "Кабель, проложенный на восточной стороне, соединявшей с Сингапуром, был оборван, в то время как соединение на западной стороне, соединявшей с Францией, оставалось работоспособным", - отметил представитель провайдера. По его данным, это привело к тому, что из пропускной способности 1700 Гбит/с, проходящей через систему, в Бангладеш будет передаваться только полоса пропускания 100 Гбит/с. "Отключение было обнаружено в прошлую полночь. Для возобновления соединения потребуется как минимум 2–3 дня", - отметил Ахмед. По его словам, для ремонта и восстановления сети будет направлено судно.

https://ria.ru/20231009/svyaz-1901385313.html

https://ria.ru/20231011/kabel-1902081182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, бангладеш, сингапур, франция