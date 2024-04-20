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Жители Бангладеш испытывают проблемы с интернетом - РИА Новости, 20.04.2024
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10:18 20.04.2024 (обновлено: 11:19 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/bangladesh-1941200841.html
Жители Бангладеш испытывают проблемы с интернетом
Жители Бангладеш испытывают проблемы с интернетом - РИА Новости, 20.04.2024
Жители Бангладеш испытывают проблемы с интернетом
Жители Бангладеш испытывают проблемы с интернетом из-за повреждения подводного кабеля SEA-ME-WE 5, обеспечивающего доступ во "всемирную паутину", сообщил... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T10:18
2024-04-20T11:19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апр – РИА Новости. Жители Бангладеш испытывают проблемы с интернетом из-за повреждения подводного кабеля SEA-ME-WE 5, обеспечивающего доступ во "всемирную паутину", сообщил изданию The Daily Star управляющий директор компании-провайдера Bangladesh Submarine Cables Мирза Камаль Ахмед. Подводный кабель "Юго-Восточная Азия-Ближний Восток-Западная Европа 5" (SEA-ME-WE 5) представляет собой подводную кабельную систему длиной 20 тысяч километров, соединяющую 17 стран через точки присутствия от Сингапура до Франции и Италии и обеспечивает пропускную способность 1700 ГБ/с. "Кабель, проложенный на восточной стороне, соединявшей с Сингапуром, был оборван, в то время как соединение на западной стороне, соединявшей с Францией, оставалось работоспособным", - отметил представитель провайдера. По его данным, это привело к тому, что из пропускной способности 1700 Гбит/с, проходящей через систему, в Бангладеш будет передаваться только полоса пропускания 100 Гбит/с. "Отключение было обнаружено в прошлую полночь. Для возобновления соединения потребуется как минимум 2–3 дня", - отметил Ахмед. По его словам, для ремонта и восстановления сети будет направлено судно.
https://ria.ru/20231009/svyaz-1901385313.html
https://ria.ru/20231011/kabel-1902081182.html
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в мире, технологии, бангладеш, сингапур, франция
В мире, Технологии, Бангладеш, Сингапур, Франция
Жители Бангладеш испытывают проблемы с интернетом

Бангладеш испытывает проблемы с интернетом из-за повреждения подводного кабеля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнтернет
Интернет - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апр – РИА Новости. Жители Бангладеш испытывают проблемы с интернетом из-за повреждения подводного кабеля SEA-ME-WE 5, обеспечивающего доступ во "всемирную паутину", сообщил изданию The Daily Star управляющий директор компании-провайдера Bangladesh Submarine Cables Мирза Камаль Ахмед.
Подводный кабель "Юго-Восточная Азия-Ближний Восток-Западная Европа 5" (SEA-ME-WE 5) представляет собой подводную кабельную систему длиной 20 тысяч километров, соединяющую 17 стран через точки присутствия от Сингапура до Франции и Италии и обеспечивает пропускную способность 1700 ГБ/с.
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"Кабель, проложенный на восточной стороне, соединявшей с Сингапуром, был оборван, в то время как соединение на западной стороне, соединявшей с Францией, оставалось работоспособным", - отметил представитель провайдера.
По его данным, это привело к тому, что из пропускной способности 1700 Гбит/с, проходящей через систему, в Бангладеш будет передаваться только полоса пропускания 100 Гбит/с.
«
"Отключение было обнаружено в прошлую полночь. Для возобновления соединения потребуется как минимум 2–3 дня", - отметил Ахмед.
По его словам, для ремонта и восстановления сети будет направлено судно.
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