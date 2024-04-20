https://ria.ru/20240420/audiokassety-1941244425.html

Последний в Европе производитель аудиокассет заявил о высоком спросе на них

Последний в Европе производитель аудиокассет заявил о высоком спросе на них - РИА Новости, 20.04.2024

Последний в Европе производитель аудиокассет заявил о высоком спросе на них

Последнее в Европе предприятие по изготовлению аудиокассет, расположенное на северо-западе Франции, намерено в два раза увеличить объёмы выпускаемой продукции... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T16:16

2024-04-20T16:16

2024-04-20T16:39

технологии

европа

франция

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ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости. Последнее в Европе предприятие по изготовлению аудиокассет, расположенное на северо-западе Франции, намерено в два раза увеличить объёмы выпускаемой продукции на фоне высокого спроса, сообщил в субботу телеканал BFMTV. "Предприятие RTM Industries производит в центре (департамента – ред.) Манш аудиокассеты на протяжении примерно 40 лет и наблюдает сегодня возобновление интереса к этому формату… На фоне спроса оно планирует вдвое увеличить производство", - говорится в сообщении телеканала. Как напоминает BFMTV, расположенное в городе Авранш предприятие является "последним в Европе" и одним из трёх в мире, занимающимся изготовлением аудиокассет. В настоящий момент завод выпускает 1,5 тысячи единиц в день, в ближайшие несколько месяцев он намерен нарастить производство до трёх тысяч, говорится в материале. Планы по увеличению объёма продукции связаны со всплеском на рынке аудиокассет, который с 2022 года ежегодно растёт на 20%, сообщает телеканал. Отмечается, что компания RTM Industries также принимает заказы от индивидуальных физических лиц. На её сайте можно разработать свой дизайн корпуса и самой кассеты и прикрепить файлы с любимой музыкой, продукт будет готов и отправлен в течение двух недель, передаёт BFMTV.

https://ria.ru/20230816/literatura-1890378911.html

https://ria.ru/20211014/vintage-1754520563.html

европа

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, европа, франция