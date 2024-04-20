https://ria.ru/20240420/audiokassety-1941244425.html
Последний в Европе производитель аудиокассет заявил о высоком спросе на них
Последний в Европе производитель аудиокассет заявил о высоком спросе на них - РИА Новости, 20.04.2024
Последний в Европе производитель аудиокассет заявил о высоком спросе на них
Последнее в Европе предприятие по изготовлению аудиокассет, расположенное на северо-западе Франции, намерено в два раза увеличить объёмы выпускаемой продукции... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:16
2024-04-20T16:16
2024-04-20T16:39
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ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости. Последнее в Европе предприятие по изготовлению аудиокассет, расположенное на северо-западе Франции, намерено в два раза увеличить объёмы выпускаемой продукции на фоне высокого спроса, сообщил в субботу телеканал BFMTV. "Предприятие RTM Industries производит в центре (департамента – ред.) Манш аудиокассеты на протяжении примерно 40 лет и наблюдает сегодня возобновление интереса к этому формату… На фоне спроса оно планирует вдвое увеличить производство", - говорится в сообщении телеканала. Как напоминает BFMTV, расположенное в городе Авранш предприятие является "последним в Европе" и одним из трёх в мире, занимающимся изготовлением аудиокассет. В настоящий момент завод выпускает 1,5 тысячи единиц в день, в ближайшие несколько месяцев он намерен нарастить производство до трёх тысяч, говорится в материале. Планы по увеличению объёма продукции связаны со всплеском на рынке аудиокассет, который с 2022 года ежегодно растёт на 20%, сообщает телеканал. Отмечается, что компания RTM Industries также принимает заказы от индивидуальных физических лиц. На её сайте можно разработать свой дизайн корпуса и самой кассеты и прикрепить файлы с любимой музыкой, продукт будет готов и отправлен в течение двух недель, передаёт BFMTV.
https://ria.ru/20230816/literatura-1890378911.html
https://ria.ru/20211014/vintage-1754520563.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, европа, франция
Технологии, Европа, Франция
Последний в Европе производитель аудиокассет заявил о высоком спросе на них
BFMTV: последний в Европе производитель аудиокассет вдвое увеличит их выпуск
ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости.
Последнее в Европе предприятие по изготовлению аудиокассет, расположенное на северо-западе Франции, намерено в два раза увеличить объёмы выпускаемой продукции на фоне высокого спроса, сообщил в субботу телеканал BFMTV
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"Предприятие RTM Industries производит в центре (департамента – ред.) Манш аудиокассеты на протяжении примерно 40 лет и наблюдает сегодня возобновление интереса к этому формату… На фоне спроса оно планирует вдвое увеличить производство", - говорится в сообщении телеканала.
Как напоминает BFMTV, расположенное в городе Авранш предприятие является "последним в Европе" и одним из трёх в мире, занимающимся изготовлением аудиокассет.
В настоящий момент завод выпускает 1,5 тысячи единиц в день, в ближайшие несколько месяцев он намерен нарастить производство до трёх тысяч, говорится в материале. Планы по увеличению объёма продукции связаны со всплеском на рынке аудиокассет, который с 2022 года ежегодно растёт на 20%, сообщает телеканал.
Отмечается, что компания RTM Industries также принимает заказы от индивидуальных физических лиц. На её сайте можно разработать свой дизайн корпуса и самой кассеты и прикрепить файлы с любимой музыкой, продукт будет готов и отправлен в течение двух недель, передаёт BFMTV.