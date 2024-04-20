https://ria.ru/20240420/agrarii-1941209060.html
Путин поручил поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы
Путин поручил поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы
Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы, сообщается в перечне поручений,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:28
2024-04-20T11:28
2024-04-20T11:50
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924189919_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f44de50bbd396590c7d963b4892ccd21.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ в целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза (по сравнению с уровнем 2021 года):... предусмотреть при разработке национального проекта технологического суверенитета в сфере продовольственной безопасности реализацию мероприятий по оказанию поддержки в приоритетном порядке сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим отечественные семена и другой посадочный материал, агрохимикаты, биологические препараты, племенную продукцию (материал), установив для таких производителей повышающий коэффициент к предоставляемым мерам государственной поддержки", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 сентября. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Президент России Владимир Путин также поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев."Правительству РФ в целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза (по сравнению с уровнем 2021 года): разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, рассмотрев в том числе вопросы об увеличении объема финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию, о расширении поддержки субъектов малого предпринимательства, о развитии мелиорации земель, о строительстве объектов, необходимых для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, о развитии инфраструктуры, предназначенной для экспорта такой продукции, сырья, продовольствия", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 октября и далее – один раз в год. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240417/litva-1940495587.html
https://ria.ru/20240420/zernovye-1941199392.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924189919_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f56b1e8265115bc616df7f2cfa18da60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы
Путин поручил приоритетно поддержать аграриев, использующих российские материалы
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы, сообщается в перечне поручений
, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ в целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза (по сравнению с уровнем 2021 года):... предусмотреть при разработке национального проекта технологического суверенитета в сфере продовольственной безопасности реализацию мероприятий по оказанию поддержки в приоритетном порядке сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим отечественные семена и другой посадочный материал, агрохимикаты, биологические препараты, племенную продукцию (материал), установив для таких производителей повышающий коэффициент к предоставляемым мерам государственной поддержки", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 сентября. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин
.
Президент России Владимир Путин также поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев.
"Правительству РФ в целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза (по сравнению с уровнем 2021 года): разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, рассмотрев в том числе вопросы об увеличении объема финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию, о расширении поддержки субъектов малого предпринимательства, о развитии мелиорации земель, о строительстве объектов, необходимых для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, о развитии инфраструктуры, предназначенной для экспорта такой продукции, сырья, продовольствия", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 октября и далее – один раз в год. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.