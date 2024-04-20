Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 20.04.2024 (обновлено: 11:50 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/agrarii-1941209060.html
Путин поручил поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы
Путин поручил поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы
Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы, сообщается в перечне поручений,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:28
2024-04-20T11:50
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924189919_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f44de50bbd396590c7d963b4892ccd21.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ в целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза (по сравнению с уровнем 2021 года):... предусмотреть при разработке национального проекта технологического суверенитета в сфере продовольственной безопасности реализацию мероприятий по оказанию поддержки в приоритетном порядке сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим отечественные семена и другой посадочный материал, агрохимикаты, биологические препараты, племенную продукцию (материал), установив для таких производителей повышающий коэффициент к предоставляемым мерам государственной поддержки", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 сентября. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Президент России Владимир Путин также поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев."Правительству РФ в целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза (по сравнению с уровнем 2021 года): разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, рассмотрев в том числе вопросы об увеличении объема финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию, о расширении поддержки субъектов малого предпринимательства, о развитии мелиорации земель, о строительстве объектов, необходимых для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, о развитии инфраструктуры, предназначенной для экспорта такой продукции, сырья, продовольствия", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 октября и далее – один раз в год. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240417/litva-1940495587.html
https://ria.ru/20240420/zernovye-1941199392.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924189919_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f56b1e8265115bc616df7f2cfa18da60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы

Путин поручил приоритетно поддержать аграриев, использующих российские материалы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОбразец пшеничных зерен
Образец пшеничных зерен - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Образец пшеничных зерен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ в целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза (по сравнению с уровнем 2021 года):... предусмотреть при разработке национального проекта технологического суверенитета в сфере продовольственной безопасности реализацию мероприятий по оказанию поддержки в приоритетном порядке сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим отечественные семена и другой посадочный материал, агрохимикаты, биологические препараты, племенную продукцию (материал), установив для таких производителей повышающий коэффициент к предоставляемым мерам государственной поддержки", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 сентября. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Литва возобновила закупки российского зерна
17 апреля, 05:15
Президент России Владимир Путин также поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев.
"Правительству РФ в целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза (по сравнению с уровнем 2021 года): разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, рассмотрев в том числе вопросы об увеличении объема финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию, о расширении поддержки субъектов малого предпринимательства, о развитии мелиорации земель, о строительстве объектов, необходимых для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, о развитии инфраструктуры, предназначенной для экспорта такой продукции, сырья, продовольствия", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 октября и далее – один раз в год. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Зерновой терминал в Новороссийском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых
Вчера, 10:08
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала