https://ria.ru/20240420/agrarii-1941209060.html

Путин поручил поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы

Путин поручил поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы

Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы, сообщается в перечне поручений,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T11:28

2024-04-20T11:28

2024-04-20T11:50

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ в целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза (по сравнению с уровнем 2021 года):... предусмотреть при разработке национального проекта технологического суверенитета в сфере продовольственной безопасности реализацию мероприятий по оказанию поддержки в приоритетном порядке сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим отечественные семена и другой посадочный материал, агрохимикаты, биологические препараты, племенную продукцию (материал), установив для таких производителей повышающий коэффициент к предоставляемым мерам государственной поддержки", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 сентября. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Президент России Владимир Путин также поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев."Правительству РФ в целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза (по сравнению с уровнем 2021 года): разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, рассмотрев в том числе вопросы об увеличении объема финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию, о расширении поддержки субъектов малого предпринимательства, о развитии мелиорации земель, о строительстве объектов, необходимых для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, о развитии инфраструктуры, предназначенной для экспорта такой продукции, сырья, продовольствия", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 октября и далее – один раз в год. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240417/litva-1940495587.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин