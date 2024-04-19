В Югре пройдет чемпионат азиатских городов по шахматам
Шахматные фигуры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Спортсмены из 11 стран примут участие в Командном чемпионате азиатских городов по шахматам (Asian Cities Chess Team Championship), который стартует в субботу в Ханты-Мансийске, сообщает департамент внутренней политики Югры.
Турнир станет первым соревнованием азиатского шахматного календаря, которое наша страна примет после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. Мероприятие пройдет по швейцарской системе и будет состоять из 9 раундов. Каждый матч между командами пройдет на четырех досках в формате шахматной олимпиады.
"Неудивительно, что мы поручили организовать и провести это событие именно Федерации шахмат ХМАО‑Югры. У региона огромный опыт проведения соревнований самого высшего уровня. Можно вспомнить многочисленные Кубки мира и шахматную Олимпиаду 2010 года. В регионе умеют организовать соревнования на самом высоком уровне. Не сомневаюсь, первый блин не будет комом", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Федерации шахмат России (ФШР) Александра Ткачева.
В чемпионате азиатских городов по шахматам выступят команды из 11 стран: Ирак (Багдад), Иран (мужская и женские команды из Тегерана), Йемен (Эль-Махра), Казахстан (Павлодар), Малайзия (Пенанг), Монголия (Улан-Батор), Непал (Катманду), Оман (Маскат), Палестина (Рамалла) и Шри-Ланка (Коломбо). Россия как страна-хозяйка представит на чемпионате сразу четыре команды: сборные городов Москва, Сургут, Тула и Ханты-Мансийск (молодежная).