https://ria.ru/20240419/yugra-1941014388.html

В Югре пройдет чемпионат азиатских городов по шахматам

В Югре пройдет чемпионат азиатских городов по шахматам - РИА Новости, 19.04.2024

В Югре пройдет чемпионат азиатских городов по шахматам

Спортсмены из 11 стран примут участие в Командном чемпионате азиатских городов по шахматам (Asian Cities Chess Team Championship), который стартует в субботу в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:14

2024-04-19T12:14

2024-04-19T12:14

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

федерация шахмат россии (фшр)

шахматы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Спортсмены из 11 стран примут участие в Командном чемпионате азиатских городов по шахматам (Asian Cities Chess Team Championship), который стартует в субботу в Ханты-Мансийске, сообщает департамент внутренней политики Югры. Турнир станет первым соревнованием азиатского шахматного календаря, которое наша страна примет после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. Мероприятие пройдет по швейцарской системе и будет состоять из 9 раундов. Каждый матч между командами пройдет на четырех досках в формате шахматной олимпиады. "Неудивительно, что мы поручили организовать и провести это событие именно Федерации шахмат ХМАО‑Югры. У региона огромный опыт проведения соревнований самого высшего уровня. Можно вспомнить многочисленные Кубки мира и шахматную Олимпиаду 2010 года. В регионе умеют организовать соревнования на самом высоком уровне. Не сомневаюсь, первый блин не будет комом", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Федерации шахмат России (ФШР) Александра Ткачева. В чемпионате азиатских городов по шахматам выступят команды из 11 стран: Ирак (Багдад), Иран (мужская и женские команды из Тегерана), Йемен (Эль-Махра), Казахстан (Павлодар), Малайзия (Пенанг), Монголия (Улан-Батор), Непал (Катманду), Оман (Маскат), Палестина (Рамалла) и Шри-Ланка (Коломбо). Россия как страна-хозяйка представит на чемпионате сразу четыре команды: сборные городов Москва, Сургут, Тула и Ханты-Мансийск (молодежная).

https://ria.ru/20240404/obuchenie-1937913161.html

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ханты-мансийск, федерация шахмат россии (фшр), шахматы