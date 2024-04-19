https://ria.ru/20240419/vk_fest-1940998894.html

VK Fest обеспечит перевод музыкального мероприятия на русский жестовый язык

VK Fest обеспечит перевод музыкального мероприятия на русский жестовый язык - РИА Новости, 19.04.2024

VK Fest обеспечит перевод музыкального мероприятия на русский жестовый язык

Фестиваль подготовил инициативы, которые сделают событие максимально доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Выступления на Синей сцене и... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:54

2024-04-19T11:54

2024-04-19T11:54

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Фестиваль подготовил инициативы, которые сделают событие максимально доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Выступления на Синей сцене и Синей дорожке будут переведены на жестовый язык. Гости VK Fest 2024 могут помочь добрыми делами семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и детям-сиротам.VK Fest продолжает повышать доступность для максимального числа участников. Во всех городах места проведения проверяют на доступность для посетителей на инвалидных колясках. Благодаря этому организаторы смогут учесть все возможные требования инклюзивности при застройке площадок. Для глухих и слабослышащих людей видеотрансляция фестиваля будет переведена на русский жестовый язык. В этом помогут эксперты московского театра неслышащих актеров "Недослов" и переводчицы Катерина Кононенко, Мария Зизина и Маргарита Старцева. Они адаптируют в трансляции не только выступления звёзд, но и общение с гостями на Синей ковровой дорожке, интервью с селебрити из студии Владимира Маркони, сюжеты из городов проведения фестиваля. В ближайшее время станет доступна версия официального сайта vkfest.ru для людей с нарушениями зрения.Посетители VK Fest могут поддержать благотворительные организации покупкой "Добрых билетов" от VK Добра. Такие билеты стоят на 100 рублей дороже обычных. Средства пойдут локальным организациям, а фестиваль увеличит денежный вклад гостей в благотворительность. В прошлом году с помощью "Добрых билетов" VK Fest направил в фонды 2,5 млн рублей.Зоя Новикова, руководитель VK Fest:VK Fest — фестиваль, на котором удобно всем. В прошлом году его посетили 800 гостей с ограниченными возможностями здоровья. А трансляцию на жестовом языке посмотрели свыше 8 млн раз. В этот раз мы сделаем фестиваль ещё доступней для таких людей. Для нас важно, чтобы каждый желающий чувствовал себя комфортно на VK Fest. И не менее важна для нас помощь подопечным фондов, которые мы поддерживаем с помощью „Добрых билетов“. В 2023 году продажи таких билетов выросли в 9 раз по сравнению с 2022 годом, VK Fest умножил пожертвования посетителей. Мы верим, что в этом году нам вместе с гостями удастся увеличить эту помощь.В 2024 году, объявленном годом семьи, VK Fest поддерживает проекты помощи детям и родителям, которые столкнулись с проблемами и не могут справиться самостоятельно. Покупатели "Добрых билетов" в Уфе помогут благотворительному образовательному фонду "Мархамат", который занимается проблемами полноценного развития детей, в Красноярске — фонду "Желтый аист", создающему программы для сохранения детей в семье, в Сочи — некоммерческой организации "Институт развития семейного устройства", которая решает проблемы сиротства. В Санкт-Петербурге средства пойдут благотворительной организации "Партнёрство каждому ребенку", в Москве — благотворительному фонду "Дети наши", который ведёт работу по профилактике социального сиротства.Ранее VK Fest объявил имена артистов, которые выйдут на сцену в Уфе, Красноярске, Сириусе (Сочи), Санкт-Петербурге и Москве. Впервые на фестивале выступят 25/17, Тимати, "Три дня дождя", Ноггано, BUSHIDO ZHO, Каспийский Груз, XOLIDAYBOY, Ева Польна, SODA LUV, Найк Борзов, ZOLOTO, Toxi$ и Xcho.

https://ria.ru/20240410/vkontakte-1938971911.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вконтакте, vk fest