Дело об убийстве из-за парковки в Москве передадут в центральный аппарат СК
Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК дело об убийстве в Москве
© ГСУ СК России по г. МосквеКриминалисты осматривают один из автомобилей, на которых скрывались подозреваемые в убийстве в Москве
© ГСУ СК России по г. Москве
Криминалисты осматривают один из автомобилей, на которых скрывались подозреваемые в убийстве в Москве
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело об убийстве из-за парковки в Москве, а также установить источники происхождения крупной суммы денег, изъятых у родственников подозреваемого, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель СК России поручил передать в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве, возбужденное по статье 105 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава СК поручил установить роль каждого соучастника, "источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого", проверить сообщения о возможных нарушениях, допущенных при получении ими гражданства и разрешающих документов для пребывания на территории Москвы, а также выяснить обстоятельства преступления.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.