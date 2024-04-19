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Дело об убийстве из-за парковки в Москве передадут в центральный аппарат СК - РИА Новости, 19.04.2024
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15:17 19.04.2024 (обновлено: 15:45 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1941069362.html
Дело об убийстве из-за парковки в Москве передадут в центральный аппарат СК
Дело об убийстве из-за парковки в Москве передадут в центральный аппарат СК - РИА Новости, 19.04.2024
Дело об убийстве из-за парковки в Москве передадут в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело об убийстве из-за парковки в Москве, а... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:17
2024-04-19T15:45
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело об убийстве из-за парковки в Москве, а также установить источники происхождения крупной суммы денег, изъятых у родственников подозреваемого, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил передать в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве, возбужденное по статье 105 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава СК поручил установить роль каждого соучастника, "источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого", проверить сообщения о возможных нарушениях, допущенных при получении ими гражданства и разрешающих документов для пребывания на территории Москвы, а также выяснить обстоятельства преступления.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
https://ria.ru/20240418/ochevidets-1940913923.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело об убийстве из-за парковки в Москве передадут в центральный аппарат СК

Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК дело об убийстве в Москве

© ГСУ СК России по г. МосквеКриминалисты осматривают один из автомобилей, на которых скрывались подозреваемые в убийстве в Москве
Криминалисты осматривают один из автомобилей, на которых скрывались подозреваемые в убийстве в Москве
© ГСУ СК России по г. Москве
Криминалисты осматривают один из автомобилей, на которых скрывались подозреваемые в убийстве в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело об убийстве из-за парковки в Москве, а также установить источники происхождения крупной суммы денег, изъятых у родственников подозреваемого, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель СК России поручил передать в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве, возбужденное по статье 105 УК РФ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что глава СК поручил установить роль каждого соучастника, "источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого", проверить сообщения о возможных нарушениях, допущенных при получении ими гражданства и разрешающих документов для пребывания на территории Москвы, а также выяснить обстоятельства преступления.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
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