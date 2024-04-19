https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1941069362.html

Дело об убийстве из-за парковки в Москве передадут в центральный аппарат СК

Дело об убийстве из-за парковки в Москве передадут в центральный аппарат СК - РИА Новости, 19.04.2024

Дело об убийстве из-за парковки в Москве передадут в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело об убийстве из-за парковки в Москве, а... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:17

2024-04-19T15:17

2024-04-19T15:45

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело об убийстве из-за парковки в Москве, а также установить источники происхождения крупной суммы денег, изъятых у родственников подозреваемого, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил передать в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве, возбужденное по статье 105 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава СК поручил установить роль каждого соучастника, "источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого", проверить сообщения о возможных нарушениях, допущенных при получении ими гражданства и разрешающих документов для пребывания на территории Москвы, а также выяснить обстоятельства преступления.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.

https://ria.ru/20240418/ochevidets-1940913923.html

https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940850842.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)