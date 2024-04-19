https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1941048223.html

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 19.04.2024

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы

Полиция задержала Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки на юго-востоке Москвы, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:09

2024-04-19T14:09

2024-04-19T15:05

происшествия

москва

убийство мужчины на юго-востоке москвы

ростовская область

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941053385_0:423:960:963_1920x0_80_0_0_e3b9f1570d806635d45fee26f20d1790.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Полиция задержала Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки на юго-востоке Москвы, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в ведомстве.В Следственном комитете сообщили, что молодого человека и двух его соучастников задержали в Ростовской области. Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемых поймали в станице Казанская Верхнедонского района. Аббасова в скором времени доставят в Москву для допроса.Резонансное убийствоВ среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший умер в больнице, преступник скрылся.Следствие переквалифицировало дело со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала об обнаружении двух машин, на которых скрывался преступник.Сотрудники правоохранительных органов также задержали отца, дядю и знакомого подозреваемого. Как заявил РИА Новости источник, Аббасов-старший получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Его "супругу" сейчас ищут.В квартире предполагаемого убийцы изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Следствие установит принадлежность денег, а также проверит законность их получения и оборота.

https://ria.ru/20240418/pistolet-1940895642.html

https://ria.ru/20240418/ochevidets-1940913923.html

москва

ростовская область

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, убийство мужчины на юго-востоке москвы, ростовская область, азербайджан