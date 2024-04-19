Трутнев рассказал, кто должен курировать новые регионы
Полпред Трутнев: курировать развитие новых регионов должен отдельный чиновник
Вице-премьер Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что курировать развитие и интеграцию новых регионов России должен отдельный чиновник или группа людей, в том числе потому что главы республик порой не знают, в какую структуру обращаться за решением конкретного вопроса.
"Кто-то, не знаю, в какой должности <…>, кто каждый день думает о том, как республики развиваются, что надо менять или создавать в законодательстве специально для учета особенностей работы на этих территориях, - мне кажется, что такой человек нужен", - сказал Трутнев журналистам.
Вице-премьер отметил, что в каждой поездке старается встречаться с главами новых регионов.
"В последней поездке встречались с главой Луганской и с главой Донецкой народных республик - у них немало вопросов. Представьте себе, что республики оказались, по сути дела, одномоментно в структуре законодательства Российской Федерации, огромной страны с особенностями, с такой большой устойчивой системой органов федеральной исполнительной власти. Да они часто просто не понимают, с кем решать вопрос, для них просто проблема - с этим к кому идти. Поэтому мне кажется, что такой человек или такая группа людей нужна - в том качестве, в котором это будет решено", - уточнил Трутнев.