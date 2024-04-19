https://ria.ru/20240419/trutnev-1940955414.html

Трутнев рассказал, кто должен курировать новые регионы

Трутнев рассказал, кто должен курировать новые регионы - РИА Новости, 19.04.2024

Трутнев рассказал, кто должен курировать новые регионы

Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что курировать развитие и интеграцию новых регионов России... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:51

2024-04-19T08:51

2024-04-19T08:51

политика

россия

донецкая народная республика

юрий трутнев

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что курировать развитие и интеграцию новых регионов России должен отдельный чиновник или группа людей, в том числе потому что главы республик порой не знают, в какую структуру обращаться за решением конкретного вопроса. "Кто-то, не знаю, в какой должности <…>, кто каждый день думает о том, как республики развиваются, что надо менять или создавать в законодательстве специально для учета особенностей работы на этих территориях, - мне кажется, что такой человек нужен", - сказал Трутнев журналистам. Вице-премьер отметил, что в каждой поездке старается встречаться с главами новых регионов. "В последней поездке встречались с главой Луганской и с главой Донецкой народных республик - у них немало вопросов. Представьте себе, что республики оказались, по сути дела, одномоментно в структуре законодательства Российской Федерации, огромной страны с особенностями, с такой большой устойчивой системой органов федеральной исполнительной власти. Да они часто просто не понимают, с кем решать вопрос, для них просто проблема - с этим к кому идти. Поэтому мне кажется, что такой человек или такая группа людей нужна - в том качестве, в котором это будет решено", - уточнил Трутнев.

https://ria.ru/20240403/regiony-1937670819.html

https://ria.ru/20240131/uchrezhdeniya-1924682200.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, донецкая народная республика, юрий трутнев