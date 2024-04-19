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Трутнев рассказал, кто должен курировать новые регионы - РИА Новости, 19.04.2024
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08:51 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/trutnev-1940955414.html
Трутнев рассказал, кто должен курировать новые регионы
Трутнев рассказал, кто должен курировать новые регионы - РИА Новости, 19.04.2024
Трутнев рассказал, кто должен курировать новые регионы
Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что курировать развитие и интеграцию новых регионов России... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:51
2024-04-19T08:51
политика
россия
донецкая народная республика
юрий трутнев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что курировать развитие и интеграцию новых регионов России должен отдельный чиновник или группа людей, в том числе потому что главы республик порой не знают, в какую структуру обращаться за решением конкретного вопроса. "Кто-то, не знаю, в какой должности &lt;…&gt;, кто каждый день думает о том, как республики развиваются, что надо менять или создавать в законодательстве специально для учета особенностей работы на этих территориях, - мне кажется, что такой человек нужен", - сказал Трутнев журналистам. Вице-премьер отметил, что в каждой поездке старается встречаться с главами новых регионов. "В последней поездке встречались с главой Луганской и с главой Донецкой народных республик - у них немало вопросов. Представьте себе, что республики оказались, по сути дела, одномоментно в структуре законодательства Российской Федерации, огромной страны с особенностями, с такой большой устойчивой системой органов федеральной исполнительной власти. Да они часто просто не понимают, с кем решать вопрос, для них просто проблема - с этим к кому идти. Поэтому мне кажется, что такой человек или такая группа людей нужна - в том качестве, в котором это будет решено", - уточнил Трутнев.
https://ria.ru/20240403/regiony-1937670819.html
https://ria.ru/20240131/uchrezhdeniya-1924682200.html
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донецкая народная республика
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политика, россия, донецкая народная республика, юрий трутнев
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Юрий Трутнев
Трутнев рассказал, кто должен курировать новые регионы

Полпред Трутнев: курировать развитие новых регионов должен отдельный чиновник

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВице-премьер Юрий Трутнев
Вице-премьер Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Вице-премьер Юрий Трутнев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что курировать развитие и интеграцию новых регионов России должен отдельный чиновник или группа людей, в том числе потому что главы республик порой не знают, в какую структуру обращаться за решением конкретного вопроса.
"Кто-то, не знаю, в какой должности <…>, кто каждый день думает о том, как республики развиваются, что надо менять или создавать в законодательстве специально для учета особенностей работы на этих территориях, - мне кажется, что такой человек нужен", - сказал Трутнев журналистам.
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Вице-премьер отметил, что в каждой поездке старается встречаться с главами новых регионов.
"В последней поездке встречались с главой Луганской и с главой Донецкой народных республик - у них немало вопросов. Представьте себе, что республики оказались, по сути дела, одномоментно в структуре законодательства Российской Федерации, огромной страны с особенностями, с такой большой устойчивой системой органов федеральной исполнительной власти. Да они часто просто не понимают, с кем решать вопрос, для них просто проблема - с этим к кому идти. Поэтому мне кажется, что такой человек или такая группа людей нужна - в том качестве, в котором это будет решено", - уточнил Трутнев.
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