https://ria.ru/20240419/trutnev-1940953561.html
Трутнев назвал основные темы Восточного экономического форума
Трутнев назвал основные темы Восточного экономического форума - РИА Новости, 19.04.2024
Трутнев назвал основные темы Восточного экономического форума
Основной темой Восточного экономического форума в 2024 году станут технологии будущего, кроме того, в повестку включат проблемные вопросы, в том числе... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:28
2024-04-19T08:28
2024-04-19T08:35
экономика
технологии
дальний восток
россия
владивосток
юрий трутнев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Основной темой Восточного экономического форума в 2024 году станут технологии будущего, кроме того, в повестку включат проблемные вопросы, в том числе касающиеся работы Восточного полигона железных дорог и нехватки на Дальнем Востоке генерирующих мощностей к 2030 году, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Работа по форуму в самом-самом начале… Мы хотим посвятить этот форум технологиям будущего. Я уверен в том, что страна, которая отстает в технологиях в сегодняшней мировой ситуации, когда отношения между странами уже переходят более всего в режим применения силы, отставать в технологиях просто нельзя. Поэтому нам надо понять, что мы умеем, надо понять, чему нам надо научиться. Дальний Восток имеет все возможности взять на себя значительную часть этой работы. И я думаю, что поговорить об этом на следующем форуме будет очень правильно", - сказал Трутнев журналистам. Он отметил, что есть ряд вопросов, которые в обязательном порядке включат в повестку форума. "Это работа Восточного полигона, от которого зависит сегодня экономика всей нашей страны. Это энергетика, потому что мы тут считали, у нас к 2030 году просто не хватит электроэнергии для новых проектов. Нам когда-то все рассказывали, что вы - головной танк, привлекайте инвестиции, все будет хорошо, тарифы пойдут вниз. Нет, никуда они вниз не пошли, а кроме того, образовалась вполне очевидная угроза нехватки электроэнергии. Нам нужны новые генерирующие мощности системы", - уточнил вице-премьер. Восточный экономический форум в 2024 году пройдет 3-6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.
https://ria.ru/20240116/chernoe_more-1921538813.html
https://ria.ru/20230915/vef-1896478471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, дальний восток, россия, владивосток, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Технологии, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Юрий Трутнев, Дальневосточный федеральный университет
Трутнев назвал основные темы Восточного экономического форума
Трутнев: основной темой ВЭФ в 2024 году станут технологии будущего
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Основной темой Восточного экономического форума в 2024 году станут технологии будущего, кроме того, в повестку включат проблемные вопросы, в том числе касающиеся работы Восточного полигона железных дорог и нехватки на Дальнем Востоке генерирующих мощностей к 2030 году, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Работа по форуму в самом-самом начале… Мы хотим посвятить этот форум технологиям будущего. Я уверен в том, что страна, которая отстает в технологиях в сегодняшней мировой ситуации, когда отношения между странами уже переходят более всего в режим применения силы, отставать в технологиях просто нельзя. Поэтому нам надо понять, что мы умеем, надо понять, чему нам надо научиться. Дальний Восток имеет все возможности взять на себя значительную часть этой работы. И я думаю, что поговорить об этом на следующем форуме будет очень правильно", - сказал Трутнев журналистам.
Он отметил, что есть ряд вопросов, которые в обязательном порядке включат в повестку форума.
"Это работа Восточного полигона, от которого зависит сегодня экономика всей нашей страны. Это энергетика, потому что мы тут считали, у нас к 2030 году просто не хватит электроэнергии для новых проектов. Нам когда-то все рассказывали, что вы - головной танк, привлекайте инвестиции, все будет хорошо, тарифы пойдут вниз. Нет, никуда они вниз не пошли, а кроме того, образовалась вполне очевидная угроза нехватки электроэнергии. Нам нужны новые генерирующие мощности системы", - уточнил вице-премьер.
Восточный экономический форум в 2024 году пройдет 3-6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.