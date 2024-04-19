Рейтинг@Mail.ru
Дело режиссера Беркович* и драматурга Петрийчук* направили в военный суд - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/sud-1941035154.html
Дело режиссера Беркович* и драматурга Петрийчук* направили в военный суд
Дело режиссера Беркович* и драматурга Петрийчук* направили в военный суд - РИА Новости, 19.04.2024
Дело режиссера Беркович* и драматурга Петрийчук* направили в военный суд
Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* направлено в военный суд, сообщается в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:22
2024-04-19T13:22
происшествия
москва
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
евгения беркович
светлана петрийчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894594558_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_1a7d6cd57fa4287c8045e7cad5a1f093.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* направлено в военный суд, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное делу заключение по уголовному в отношении Евгении Беркович* и Светланы Петрийчук*. Они обвиняются по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет)... Уголовное дело направлено во 2-ой Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Они арестованы.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240408/arest-1938704059.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894594558_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_5a20458b838f405f01292436400cd014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), евгения беркович, светлана петрийчук
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Евгения Беркович, Светлана Петрийчук
Дело режиссера Беркович* и драматурга Петрийчук* направили в военный суд

Прокуратура направила в суд дело режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДраматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* направлено в военный суд, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное делу заключение по уголовному в отношении Евгении Беркович* и Светланы Петрийчук*. Они обвиняются по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет)... Уголовное дело направлено во 2-ой Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Они арестованы.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук
8 апреля, 19:49
 
ПроисшествияМоскваРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Евгения БерковичСветлана Петрийчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала