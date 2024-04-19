https://ria.ru/20240419/sud-1941035154.html

Дело режиссера Беркович* и драматурга Петрийчук* направили в военный суд

Дело режиссера Беркович* и драматурга Петрийчук* направили в военный суд - РИА Новости, 19.04.2024

Дело режиссера Беркович* и драматурга Петрийчук* направили в военный суд

Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* направлено в военный суд, сообщается в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:22

2024-04-19T13:22

2024-04-19T13:22

происшествия

москва

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

евгения беркович

светлана петрийчук

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* направлено в военный суд, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное делу заключение по уголовному в отношении Евгении Беркович* и Светланы Петрийчук*. Они обвиняются по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет)... Уголовное дело направлено во 2-ой Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Они арестованы.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

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происшествия, москва, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), евгения беркович, светлана петрийчук