https://ria.ru/20240419/shveytsariya-1941022341.html
Швейцария не подходит как площадка для диалога по Украине, заявил Лавров
Швейцария не подходит как площадка для диалога по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Швейцария не подходит как площадка для диалога по Украине, заявил Лавров
"Формула Зеленского" должна быть отвергнута как фундамент для урегулирования украинского конфликта, обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:39
2024-04-19T12:39
2024-04-19T12:59
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Формула Зеленского" должна быть отвергнута как фундамент для урегулирования украинского конфликта, обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться Россия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.В интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" министр отметил, что Россия уважает позицию Китая, представители которого высказывались в пользу созыва конференции, приемлемой для России и для Украины."Это значит, не с "формулы Зеленского" надо начинать, ее надо вообще в сторону... Если хотят, как сказал президент, давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться", - отметил Лавров.При этом он добавил, что Швейцария, которая превратилась из нейтральной страны в "откровенно враждебную", для переговоров по украинскому конфликту не подходит.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, украина, россия, сергей лавров, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, Россия, Сергей Лавров, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Швейцария не подходит как площадка для диалога по Украине, заявил Лавров
Лавров: Швейцария не подходит России как место проведения переговоров по Украине
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Формула Зеленского" должна быть отвергнута как фундамент для урегулирования украинского конфликта, обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться Россия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" министр отметил, что Россия уважает позицию Китая
, представители которого высказывались в пользу созыва конференции, приемлемой для России и для Украины.
"Это значит, не с "формулы Зеленского" надо начинать, ее надо вообще в сторону... Если хотят, как сказал президент, давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться", - отметил Лавров.
При этом он добавил, что Швейцария, которая превратилась из нейтральной страны в "откровенно враждебную", для переговоров по украинскому конфликту не подходит.