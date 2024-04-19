Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Владикавказа завершили ремонт ВПП - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/rosaviatsiya-1941169155.html
В аэропорту Владикавказа завершили ремонт ВПП
В аэропорту Владикавказа завершили ремонт ВПП - РИА Новости, 19.04.2024
В аэропорту Владикавказа завершили ремонт ВПП
Ремонт ВПП в аэропорту Владикавказа завершен, воздушная гавань может принимать и отправлять самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T23:52
2024-04-19T23:52
владикавказ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26566/92/265669249_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_112c00b590e78f415e6c0ede3f901b70.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ремонт ВПП в аэропорту Владикавказа завершен, воздушная гавань может принимать и отправлять самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее в пятницу сообщалось, что аэропорт Владикавказ в Северной Осетии закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы - после удара молнии там образовалась яма. "Ремонтные работы покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владикавказа завершены", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что специалисты оценили качество кратковременного ремонта и подтвердили возможность возобновления полетов.
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26566/92/265669249_126:0:1074:711_1920x0_80_0_0_36c81430051216da11738013772a4879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Владикавказ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Владикавказа завершили ремонт ВПП

Росавиация: в аэропорту Владикавказа завершили ремонт ВПП после удара молнии

© РИА Новости / Александр КряжевВзлетно-посадочная полоса
Взлетно-посадочная полоса - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Взлетно-посадочная полоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ремонт ВПП в аэропорту Владикавказа завершен, воздушная гавань может принимать и отправлять самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее в пятницу сообщалось, что аэропорт Владикавказ в Северной Осетии закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы - после удара молнии там образовалась яма.
"Ремонтные работы покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владикавказа завершены", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что специалисты оценили качество кратковременного ремонта и подтвердили возможность возобновления полетов.
 
ВладикавказФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала