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В аэропорту Владикавказа завершили ремонт ВПП

В аэропорту Владикавказа завершили ремонт ВПП - РИА Новости, 19.04.2024

В аэропорту Владикавказа завершили ремонт ВПП

Ремонт ВПП в аэропорту Владикавказа завершен, воздушная гавань может принимать и отправлять самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T23:52

2024-04-19T23:52

2024-04-19T23:52

владикавказ

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ремонт ВПП в аэропорту Владикавказа завершен, воздушная гавань может принимать и отправлять самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее в пятницу сообщалось, что аэропорт Владикавказ в Северной Осетии закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы - после удара молнии там образовалась яма. "Ремонтные работы покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владикавказа завершены", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что специалисты оценили качество кратковременного ремонта и подтвердили возможность возобновления полетов.

владикавказ

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество