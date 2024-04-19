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В аэропорту Владикавказа завершили ремонт ВПП
В аэропорту Владикавказа завершили ремонт ВПП - РИА Новости, 19.04.2024
В аэропорту Владикавказа завершили ремонт ВПП
Ремонт ВПП в аэропорту Владикавказа завершен, воздушная гавань может принимать и отправлять самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T23:52
2024-04-19T23:52
2024-04-19T23:52
владикавказ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ремонт ВПП в аэропорту Владикавказа завершен, воздушная гавань может принимать и отправлять самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее в пятницу сообщалось, что аэропорт Владикавказ в Северной Осетии закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы - после удара молнии там образовалась яма. "Ремонтные работы покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владикавказа завершены", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что специалисты оценили качество кратковременного ремонта и подтвердили возможность возобновления полетов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Владикавказ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Владикавказа завершили ремонт ВПП
Росавиация: в аэропорту Владикавказа завершили ремонт ВПП после удара молнии
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Ремонт ВПП в аэропорту Владикавказа завершен, воздушная гавань может принимать и отправлять самолеты, сообщил
представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее в пятницу сообщалось, что аэропорт Владикавказ в Северной Осетии закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы - после удара молнии там образовалась яма.
"Ремонтные работы покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владикавказа завершены", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что специалисты оценили качество кратковременного ремонта и подтвердили возможность возобновления полетов.