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Рогов сравнил информацию о подготовке покушения на Зеленского с кино - РИА Новости, 19.04.2024
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17:31 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/pokushenie-1941108519.html
Рогов сравнил информацию о подготовке покушения на Зеленского с кино
Рогов сравнил информацию о подготовке покушения на Зеленского с кино - РИА Новости, 19.04.2024
Рогов сравнил информацию о подготовке покушения на Зеленского с кино
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:31
2024-04-19T17:31
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владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сравнил информацию о подготовке покушения на Владимира Зеленского с кино по западному сценарию. Ранее гражданину Польши были предъявлены обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в частности, собирать информацию для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщила национальная прокуратура Польши, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения". "Вся эта история с подготовкой покушения напоминает кино, снятое по западному сценарию, и является тревожным звоночком для Зеленского. Западные спецслужбы любят избавляться от политических марионеток, которыми наигрались. Обвинение же во всем России – классическая западная технология", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, на Западе любят сначала снимать фильмы, а потом подгонять под них реальность. "К примеру, американский сериал "Мадам Госсекретарь", вышедший в эфир в 2014 году, еще тогда предсказал военных конфликт на Украине и расцвет там нацизма и русофобии. Лидером украинских националистов по фильму был психопат, толкающий мир к ядерному конфликту, некий Олег Зелинский, что очень созвучно с Зеленским. Заканчивается по фильму конфликт победой России, а Зелинского ждала незавидная участь, которая, думаю, Зеленского так или иначе тоже настигнет, но уже в реальности", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240419/medvedev-1940965164.html
https://ria.ru/20240113/provokatsiya-1921127423.html
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украина, россия, владимир зеленский, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, В мире
Рогов сравнил информацию о подготовке покушения на Зеленского с кино

Рогов: подготовка покушения на Зеленского напоминает кино по западному сценарию

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сравнил информацию о подготовке покушения на Владимира Зеленского с кино по западному сценарию.
Ранее гражданину Польши были предъявлены обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в частности, собирать информацию для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщила национальная прокуратура Польши, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения".
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"Вся эта история с подготовкой покушения напоминает кино, снятое по западному сценарию, и является тревожным звоночком для Зеленского. Западные спецслужбы любят избавляться от политических марионеток, которыми наигрались. Обвинение же во всем России – классическая западная технология", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, на Западе любят сначала снимать фильмы, а потом подгонять под них реальность.
"К примеру, американский сериал "Мадам Госсекретарь", вышедший в эфир в 2014 году, еще тогда предсказал военных конфликт на Украине и расцвет там нацизма и русофобии. Лидером украинских националистов по фильму был психопат, толкающий мир к ядерному конфликту, некий Олег Зелинский, что очень созвучно с Зеленским. Заканчивается по фильму конфликт победой России, а Зелинского ждала незавидная участь, которая, думаю, Зеленского так или иначе тоже настигнет, но уже в реальности", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Рогов
 
 
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