https://ria.ru/20240419/pokushenie-1941108519.html

Рогов сравнил информацию о подготовке покушения на Зеленского с кино

Рогов сравнил информацию о подготовке покушения на Зеленского с кино - РИА Новости, 19.04.2024

Рогов сравнил информацию о подготовке покушения на Зеленского с кино

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:31

2024-04-19T17:31

2024-04-19T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сравнил информацию о подготовке покушения на Владимира Зеленского с кино по западному сценарию. Ранее гражданину Польши были предъявлены обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в частности, собирать информацию для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщила национальная прокуратура Польши, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения". "Вся эта история с подготовкой покушения напоминает кино, снятое по западному сценарию, и является тревожным звоночком для Зеленского. Западные спецслужбы любят избавляться от политических марионеток, которыми наигрались. Обвинение же во всем России – классическая западная технология", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, на Западе любят сначала снимать фильмы, а потом подгонять под них реальность. "К примеру, американский сериал "Мадам Госсекретарь", вышедший в эфир в 2014 году, еще тогда предсказал военных конфликт на Украине и расцвет там нацизма и русофобии. Лидером украинских националистов по фильму был психопат, толкающий мир к ядерному конфликту, некий Олег Зелинский, что очень созвучно с Зеленским. Заканчивается по фильму конфликт победой России, а Зелинского ждала незавидная участь, которая, думаю, Зеленского так или иначе тоже настигнет, но уже в реальности", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240419/medvedev-1940965164.html

https://ria.ru/20240113/provokatsiya-1921127423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, владимир зеленский, владимир рогов