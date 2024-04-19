https://ria.ru/20240419/peregovory-1941067803.html

В Москве 22 апреля пройдут переговоры Путина с Алиевым

В Москве 22 апреля пройдут переговоры Путина с Алиевым - РИА Новости, 19.04.2024

В Москве 22 апреля пройдут переговоры Путина с Алиевым

В Москве 22 апреля пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Алиевым, который приедет в Россию с рабочим визитом,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:10

2024-04-19T15:10

2024-04-19T15:21

москва

россия

владимир путин

ильхам алиев

азербайджан

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Москве 22 апреля пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Алиевым, который приедет в Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго апреля в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике", - говорится в сообщении.Кроме того, по случаю исполняющегося 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Путин и Алиев встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли. Подчеркивается, что отец президента Азербайджана Гейдар Алиев непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением магистрали.

https://ria.ru/20240329/rossiya-1936505172.html

москва

россия

азербайджан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, владимир путин, ильхам алиев, азербайджан