В Москве 22 апреля пройдут переговоры Путина с Алиевым
Кремль сообщил, что 22 апреля в Москве пройдут переговоры Путина с Алиевым
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Москве 22 апреля пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Алиевым, который приедет в Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
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"Двадцать второго апреля в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике", - говорится в сообщении.
Кроме того, по случаю исполняющегося 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Путин и Алиев встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли. Подчеркивается, что отец президента Азербайджана Гейдар Алиев непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением магистрали.