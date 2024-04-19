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В Москве 22 апреля пройдут переговоры Путина с Алиевым - РИА Новости, 19.04.2024
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15:10 19.04.2024 (обновлено: 15:21 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/peregovory-1941067803.html
В Москве 22 апреля пройдут переговоры Путина с Алиевым
В Москве 22 апреля пройдут переговоры Путина с Алиевым - РИА Новости, 19.04.2024
В Москве 22 апреля пройдут переговоры Путина с Алиевым
В Москве 22 апреля пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Алиевым, который приедет в Россию с рабочим визитом,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:10
2024-04-19T15:21
москва
россия
владимир путин
ильхам алиев
азербайджан
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Москве 22 апреля пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Алиевым, который приедет в Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго апреля в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике", - говорится в сообщении.Кроме того, по случаю исполняющегося 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Путин и Алиев встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли. Подчеркивается, что отец президента Азербайджана Гейдар Алиев непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением магистрали.
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москва, россия, владимир путин, ильхам алиев, азербайджан
Москва, Россия, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Азербайджан
В Москве 22 апреля пройдут переговоры Путина с Алиевым

Кремль сообщил, что 22 апреля в Москве пройдут переговоры Путина с Алиевым

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Москве 22 апреля пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Алиевым, который приедет в Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Двадцать второго апреля в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике", - говорится в сообщении.
Кроме того, по случаю исполняющегося 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Путин и Алиев встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли. Подчеркивается, что отец президента Азербайджана Гейдар Алиев непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением магистрали.
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