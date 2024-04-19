https://ria.ru/20240419/operatsiya-1941159201.html

Врач рассказала о лечении девочки из США в "маске Бэтмена"

Врач рассказала о лечении девочки из США в "маске Бэтмена" - РИА Новости, 19.04.2024

Врач рассказала о лечении девочки из США в "маске Бэтмена"

Петербургские медики в июне проведут основную операцию девочке из США Луне Феннер, которая родилась с гигантским родимым пятном на лице, из-за чего ее называют... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T21:51

2024-04-19T21:51

2024-04-19T21:52

луна

сша

санкт-петербург

луна феннер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Петербургские медики в июне проведут основную операцию девочке из США Луне Феннер, которая родилась с гигантским родимым пятном на лице, из-за чего ее называют ребенком в "маске Бэтмана", сообщила лечащий врач девочки Ольга Филиппова. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, из-за чего его прозвали в интернете "маской Бэтмана". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские медики, которые наткнулись на публикацию о девочке в интернете, предложили ее семье свои услуги. В октябре 2021 года специалисты городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. Семья девочки в среду прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. В пятницу Луне провели первую операцию. "Основная и главная операция запланирована у девочки на июнь", - сказала Филиппова на видео, опубликованном на ее профессиональной странице в соцсети "ВКонтакте". Как отметила хирург, первая операция Луны прошла штатно, девочке имплантировали экспандеры (устройство для растяжения тканей для их подготовки к последующей установке имплантата). Сейчас ребенок уже находится с мамой. Ранее сообщалось, что пока на лице Луны сохранились "многочисленные участки пигментации". Перед медиками стоит задача вернуть коже ребенка "нормальный вид" и добиться полного смыкания век, поскольку сейчас ребёнок спит с полуоткрытыми глазами из-за рубцов. Ожидается, что после лечения рубцы на лице девочки станут менее заметны, и их количество сократится.

https://radiosputnik.ru/20231229/operatsiya-1919052618.html

https://ria.ru/20240318/vrachi-1934015876.html

луна

сша

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

луна, сша, санкт-петербург, луна феннер