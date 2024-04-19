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Врач рассказала о лечении девочки из США в "маске Бэтмена" - РИА Новости, 19.04.2024
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21:51 19.04.2024 (обновлено: 21:52 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/operatsiya-1941159201.html
Врач рассказала о лечении девочки из США в "маске Бэтмена"
Врач рассказала о лечении девочки из США в "маске Бэтмена" - РИА Новости, 19.04.2024
Врач рассказала о лечении девочки из США в "маске Бэтмена"
Петербургские медики в июне проведут основную операцию девочке из США Луне Феннер, которая родилась с гигантским родимым пятном на лице, из-за чего ее называют... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T21:51
2024-04-19T21:52
луна
сша
санкт-петербург
луна феннер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Петербургские медики в июне проведут основную операцию девочке из США Луне Феннер, которая родилась с гигантским родимым пятном на лице, из-за чего ее называют ребенком в "маске Бэтмана", сообщила лечащий врач девочки Ольга Филиппова. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, из-за чего его прозвали в интернете "маской Бэтмана". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские медики, которые наткнулись на публикацию о девочке в интернете, предложили ее семье свои услуги. В октябре 2021 года специалисты городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. Семья девочки в среду прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. В пятницу Луне провели первую операцию. "Основная и главная операция запланирована у девочки на июнь", - сказала Филиппова на видео, опубликованном на ее профессиональной странице в соцсети "ВКонтакте". Как отметила хирург, первая операция Луны прошла штатно, девочке имплантировали экспандеры (устройство для растяжения тканей для их подготовки к последующей установке имплантата). Сейчас ребенок уже находится с мамой. Ранее сообщалось, что пока на лице Луны сохранились "многочисленные участки пигментации". Перед медиками стоит задача вернуть коже ребенка "нормальный вид" и добиться полного смыкания век, поскольку сейчас ребёнок спит с полуоткрытыми глазами из-за рубцов. Ожидается, что после лечения рубцы на лице девочки станут менее заметны, и их количество сократится.
https://radiosputnik.ru/20231229/operatsiya-1919052618.html
https://ria.ru/20240318/vrachi-1934015876.html
луна
сша
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луна, сша, санкт-петербург, луна феннер
Луна, США, Санкт-Петербург, Луна Феннер
Врач рассказала о лечении девочки из США в "маске Бэтмена"

Петербургские врачи в июне проведут основную операцию девочке в "маске Бэтмена"

© Фото из личного архива Луна Феннер с родителями в Санкт-Петербурге. 18 апреля 2024
 Луна Феннер с родителями в Санкт-Петербурге. 18 апреля 2024
© Фото из личного архива
Луна Феннер с родителями в Санкт-Петербурге. 18 апреля 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Петербургские медики в июне проведут основную операцию девочке из США Луне Феннер, которая родилась с гигантским родимым пятном на лице, из-за чего ее называют ребенком в "маске Бэтмана", сообщила лечащий врач девочки Ольга Филиппова.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, из-за чего его прозвали в интернете "маской Бэтмана". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские медики, которые наткнулись на публикацию о девочке в интернете, предложили ее семье свои услуги. В октябре 2021 года специалисты городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. Семья девочки в среду прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. В пятницу Луне провели первую операцию.
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"Основная и главная операция запланирована у девочки на июнь", - сказала Филиппова на видео, опубликованном на ее профессиональной странице в соцсети "ВКонтакте".
Как отметила хирург, первая операция Луны прошла штатно, девочке имплантировали экспандеры (устройство для растяжения тканей для их подготовки к последующей установке имплантата). Сейчас ребенок уже находится с мамой.
Ранее сообщалось, что пока на лице Луны сохранились "многочисленные участки пигментации". Перед медиками стоит задача вернуть коже ребенка "нормальный вид" и добиться полного смыкания век, поскольку сейчас ребёнок спит с полуоткрытыми глазами из-за рубцов. Ожидается, что после лечения рубцы на лице девочки станут менее заметны, и их количество сократится.
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