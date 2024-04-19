Рейтинг@Mail.ru
Власти Архангельской области передали в зону СВО 100 носилок - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
14:48 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/nosilki-1941060984.html
Власти Архангельской области передали в зону СВО 100 носилок
Власти Архангельской области передали в зону СВО 100 носилок - РИА Новости, 19.04.2024
Власти Архангельской области передали в зону СВО 100 носилок
Министерства здравоохранения и имущественных отношений Архангельской области передали для отправки в зону спецоперации 100 носилок, сообщил региональный штаб... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:48
2024-04-19T14:48
надежные люди
архангельская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941052184_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4f55722275d941876daff6eeed3a5d9f.png
АРХАНГЕЛЬСК, 19 апр – РИА Новости. Министерства здравоохранения и имущественных отношений Архангельской области передали для отправки в зону спецоперации 100 носилок, сообщил региональный штаб "Вместе мы сильнее". Сообщается, что для транспортировки раненых участников спецоперации из запасов Архангельской области выделено 100 носилок. Передача гуманитарного груза организована министерством здравоохранения и министерством имущественных отношений Архангельской области. "Министерства в очередной раз оказывают поддержку участникам специальной военной операции. Мы ждём наших ребят домой целыми и невредимыми и верим, что такой груз спасёт жизни", – приводятся в сообщении слова директора медицинского центра Андрея Пармона. Отмечается, что груз доставили на склад Губернаторского центра, откуда он будет отправлен в воинские части.
https://ria.ru/20240419/kvadrotsikly-1941016217.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941052184_182:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_f23256358cad1c6c3fe7123c23da4d5a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, сво
Надежные люди, Архангельская область, СВО

Власти Архангельской области передали в зону СВО 100 носилок

© Штаб помощи участникам СВО и их семьям Архангельской областиВласти Архангельской области передали в зону СВО 100 носилок. Кадр видео
Власти Архангельской области передали в зону СВО 100 носилок. Кадр видео
© Штаб помощи участникам СВО и их семьям Архангельской области
Власти Архангельской области передали в зону СВО 100 носилок. Кадр видео
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 19 апр – РИА Новости. Министерства здравоохранения и имущественных отношений Архангельской области передали для отправки в зону спецоперации 100 носилок, сообщил региональный штаб "Вместе мы сильнее".
Сообщается, что для транспортировки раненых участников спецоперации из запасов Архангельской области выделено 100 носилок. Передача гуманитарного груза организована министерством здравоохранения и министерством имущественных отношений Архангельской области.
Шесть квадроциклов и посылки из дома доставили участникам СВО из Магаданской области
Шесть квадроциклов доставили участникам СВО из Магаданской области
Вчера, 12:35
"Министерства в очередной раз оказывают поддержку участникам специальной военной операции. Мы ждём наших ребят домой целыми и невредимыми и верим, что такой груз спасёт жизни", – приводятся в сообщении слова директора медицинского центра Андрея Пармона.
Отмечается, что груз доставили на склад Губернаторского центра, откуда он будет отправлен в воинские части.
 
Надежные людиАрхангельская областьСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала