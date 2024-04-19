https://ria.ru/20240419/nosilki-1941060984.html
Власти Архангельской области передали в зону СВО 100 носилок
Власти Архангельской области передали в зону СВО 100 носилок - РИА Новости, 19.04.2024
Власти Архангельской области передали в зону СВО 100 носилок
Министерства здравоохранения и имущественных отношений Архангельской области передали для отправки в зону спецоперации 100 носилок, сообщил региональный штаб... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:48
2024-04-19T14:48
2024-04-19T14:48
надежные люди
архангельская область
сво
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АРХАНГЕЛЬСК, 19 апр – РИА Новости. Министерства здравоохранения и имущественных отношений Архангельской области передали для отправки в зону спецоперации 100 носилок, сообщил региональный штаб "Вместе мы сильнее". Сообщается, что для транспортировки раненых участников спецоперации из запасов Архангельской области выделено 100 носилок. Передача гуманитарного груза организована министерством здравоохранения и министерством имущественных отношений Архангельской области. "Министерства в очередной раз оказывают поддержку участникам специальной военной операции. Мы ждём наших ребят домой целыми и невредимыми и верим, что такой груз спасёт жизни", – приводятся в сообщении слова директора медицинского центра Андрея Пармона. Отмечается, что груз доставили на склад Губернаторского центра, откуда он будет отправлен в воинские части.
https://ria.ru/20240419/kvadrotsikly-1941016217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, сво
Надежные люди, Архангельская область, СВО
АРХАНГЕЛЬСК, 19 апр – РИА Новости. Министерства здравоохранения и имущественных отношений Архангельской области передали для отправки в зону спецоперации 100 носилок, сообщил региональный штаб "Вместе мы сильнее".
Сообщается, что для транспортировки раненых участников спецоперации из запасов Архангельской области
выделено 100 носилок. Передача гуманитарного груза организована министерством здравоохранения и министерством имущественных отношений Архангельской области.
"Министерства в очередной раз оказывают поддержку участникам специальной военной операции. Мы ждём наших ребят домой целыми и невредимыми и верим, что такой груз спасёт жизни", – приводятся в сообщении слова директора медицинского центра Андрея Пармона.
Отмечается, что груз доставили на склад Губернаторского центра, откуда он будет отправлен в воинские части.