https://ria.ru/20240419/nosilki-1941060984.html

Власти Архангельской области передали в зону СВО 100 носилок

Власти Архангельской области передали в зону СВО 100 носилок - РИА Новости, 19.04.2024

Власти Архангельской области передали в зону СВО 100 носилок

Министерства здравоохранения и имущественных отношений Архангельской области передали для отправки в зону спецоперации 100 носилок, сообщил региональный штаб... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:48

2024-04-19T14:48

2024-04-19T14:48

надежные люди

архангельская область

сво

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 апр – РИА Новости. Министерства здравоохранения и имущественных отношений Архангельской области передали для отправки в зону спецоперации 100 носилок, сообщил региональный штаб "Вместе мы сильнее". Сообщается, что для транспортировки раненых участников спецоперации из запасов Архангельской области выделено 100 носилок. Передача гуманитарного груза организована министерством здравоохранения и министерством имущественных отношений Архангельской области. "Министерства в очередной раз оказывают поддержку участникам специальной военной операции. Мы ждём наших ребят домой целыми и невредимыми и верим, что такой груз спасёт жизни", – приводятся в сообщении слова директора медицинского центра Андрея Пармона. Отмечается, что груз доставили на склад Губернаторского центра, откуда он будет отправлен в воинские части.

https://ria.ru/20240419/kvadrotsikly-1941016217.html

архангельская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

архангельская область, сво