Володин призвал сделать все, чтобы наказать всех нацистских преступников
Володин назвал долгом России сделать все, чтобы каждый нацист понес наказание
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Наш долг сделать все, чтобы каждый нацистский преступник понес наказание, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
19 апреля — День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
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"Наш долг сделать все, чтобы каждое из этих преступлений было раскрыто и виновные - наказаны. Особенно сейчас, когда на Украине нацизм вновь поднял голову", - приводят слова Володина на сайте Госдумы.
Спикер Госдумы отметил, что война прошла через каждую советскую семью, потери СССР в Великой Отечественной войне составили почти 27 миллионов человек, около 13,5 миллионов - это жертвы среди гражданского населения, из них преднамеренно истреблены 7,5 миллионов человек.
"В 1943 году на государственном уровне было впервые признано, что враги проводили масштабную и целенаправленную политику по уничтожению мирного населения. Освобождая наши территории, советские солдаты столкнулись с ужасающей картиной убийств и истязаний мирных граждан и пленных. В указе Президиума Верховного Совета СССР, который положил начало памятной дате, подчеркивается, что действия нацистов являются "самыми позорными и тяжкими преступлениями, самыми гнусными злодеяниями", - сказал Володин.
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