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Володин призвал сделать все, чтобы наказать всех нацистских преступников - РИА Новости, 19.04.2024
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11:55 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/natsizm-1941005641.html
Володин призвал сделать все, чтобы наказать всех нацистских преступников
Володин призвал сделать все, чтобы наказать всех нацистских преступников - РИА Новости, 19.04.2024
Володин призвал сделать все, чтобы наказать всех нацистских преступников
Наш долг сделать все, чтобы каждый нацистский преступник понес наказание, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:55
2024-04-19T11:55
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Наш долг сделать все, чтобы каждый нацистский преступник понес наказание, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Наш долг сделать все, чтобы каждое из этих преступлений было раскрыто и виновные - наказаны. Особенно сейчас, когда на Украине нацизм вновь поднял голову", - приводят слова Володина на сайте Госдумы. Спикер Госдумы отметил, что война прошла через каждую советскую семью, потери СССР в Великой Отечественной войне составили почти 27 миллионов человек, около 13,5 миллионов - это жертвы среди гражданского населения, из них преднамеренно истреблены 7,5 миллионов человек. "В 1943 году на государственном уровне было впервые признано, что враги проводили масштабную и целенаправленную политику по уничтожению мирного населения. Освобождая наши территории, советские солдаты столкнулись с ужасающей картиной убийств и истязаний мирных граждан и пленных. В указе Президиума Верховного Совета СССР, который положил начало памятной дате, подчеркивается, что действия нацистов являются "самыми позорными и тяжкими преступлениями, самыми гнусными злодеяниями", - сказал Володин.
https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html
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общество, ссср, украина, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, СССР, Украина, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин призвал сделать все, чтобы наказать всех нацистских преступников

Володин назвал долгом России сделать все, чтобы каждый нацист понес наказание

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Наш долг сделать все, чтобы каждый нацистский преступник понес наказание, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

19 апреля — День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

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"Наш долг сделать все, чтобы каждое из этих преступлений было раскрыто и виновные - наказаны. Особенно сейчас, когда на Украине нацизм вновь поднял голову", - приводят слова Володина на сайте Госдумы.
Спикер Госдумы отметил, что война прошла через каждую советскую семью, потери СССР в Великой Отечественной войне составили почти 27 миллионов человек, около 13,5 миллионов - это жертвы среди гражданского населения, из них преднамеренно истреблены 7,5 миллионов человек.
"В 1943 году на государственном уровне было впервые признано, что враги проводили масштабную и целенаправленную политику по уничтожению мирного населения. Освобождая наши территории, советские солдаты столкнулись с ужасающей картиной убийств и истязаний мирных граждан и пленных. В указе Президиума Верховного Совета СССР, который положил начало памятной дате, подчеркивается, что действия нацистов являются "самыми позорными и тяжкими преступлениями, самыми гнусными злодеяниями", - сказал Володин.
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