https://ria.ru/20240419/natsizm-1941005641.html

Володин призвал сделать все, чтобы наказать всех нацистских преступников

Володин призвал сделать все, чтобы наказать всех нацистских преступников - РИА Новости, 19.04.2024

Володин призвал сделать все, чтобы наказать всех нацистских преступников

Наш долг сделать все, чтобы каждый нацистский преступник понес наказание, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:55

2024-04-19T11:55

2024-04-19T11:55

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Наш долг сделать все, чтобы каждый нацистский преступник понес наказание, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Наш долг сделать все, чтобы каждое из этих преступлений было раскрыто и виновные - наказаны. Особенно сейчас, когда на Украине нацизм вновь поднял голову", - приводят слова Володина на сайте Госдумы. Спикер Госдумы отметил, что война прошла через каждую советскую семью, потери СССР в Великой Отечественной войне составили почти 27 миллионов человек, около 13,5 миллионов - это жертвы среди гражданского населения, из них преднамеренно истреблены 7,5 миллионов человек. "В 1943 году на государственном уровне было впервые признано, что враги проводили масштабную и целенаправленную политику по уничтожению мирного населения. Освобождая наши территории, советские солдаты столкнулись с ужасающей картиной убийств и истязаний мирных граждан и пленных. В указе Президиума Верховного Совета СССР, который положил начало памятной дате, подчеркивается, что действия нацистов являются "самыми позорными и тяжкими преступлениями, самыми гнусными злодеяниями", - сказал Володин.

https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ссср, украина, вячеслав володин, госдума рф, россия