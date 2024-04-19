https://ria.ru/20240419/moskva-1941031975.html
Специалисты реконструируют водозаборный узел "Ремзавод" в ТиНАО Москвы
Специалисты реконструируют водозаборный узел "Ремзавод" в ТиНАО Москвы - РИА Новости, 19.04.2024
Специалисты реконструируют водозаборный узел "Ремзавод" в ТиНАО Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции водозаборного узла "Ремзавод" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:13
2024-04-19T13:13
2024-04-19T13:13
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции водозаборного узла "Ремзавод" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции ряда объектов. В этом году обновим водозаборный узел "Ремзавод", расположенный в поселении Первомайское, он сможет обеспечивать чистой питьевой водой порядка 12 тысяч жителей", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что в ходе работ обустроят дополнительные скважины в рамках уже действующего объекта водоподготовки. Таким образом производительность водозаборного узла увеличится до 3 тысяч кубометров в сутки. "Новые скважины будут подавать воду из более глубокого водоносного горизонта, с учетом ее качества включили в проект внедрение систем обезжелезивания и дезодорации воды с последующей дезинфекцией гипохлоритом натрия. Дополнили водоподготовку технологией глубокой очистки, при которой вода проходит через специальную мембрану, задерживающую все примеси", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что реконструкция водозаборного узла выполняется с применением современных технологий, 80% ключевого оборудования - отечественного производства.
https://ria.ru/20240418/modernizatsiya-1940772046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тинао, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции водозаборного узла "Ремзавод" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции ряда объектов. В этом году обновим водозаборный узел "Ремзавод", расположенный в поселении Первомайское, он сможет обеспечивать чистой питьевой водой порядка 12 тысяч жителей", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в ходе работ обустроят дополнительные скважины в рамках уже действующего объекта водоподготовки. Таким образом производительность водозаборного узла увеличится до 3 тысяч кубометров в сутки.
"Новые скважины будут подавать воду из более глубокого водоносного горизонта, с учетом ее качества включили в проект внедрение систем обезжелезивания и дезодорации воды с последующей дезинфекцией гипохлоритом натрия. Дополнили водоподготовку технологией глубокой очистки, при которой вода проходит через специальную мембрану, задерживающую все примеси", - пояснил Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что реконструкция водозаборного узла выполняется с применением современных технологий, 80% ключевого оборудования - отечественного производства.