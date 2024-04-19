https://ria.ru/20240419/letchiki-1940953727.html

Двух летчиков с упавшего на Ставрополье самолета доставили в больницу

Двух летчиков с упавшего на Ставрополье самолета доставили в больницу - РИА Новости, 19.04.2024

Двух летчиков с упавшего на Ставрополье самолета доставили в больницу

Двоих летчиков с самолета, который потерпел аварию в Ставропольском крае, доставили в медучреждения, оказывается необходимая помощь, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:29

2024-04-19T08:29

2024-04-19T08:35

происшествия

ставропольский край

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Двоих летчиков с самолета, который потерпел аварию в Ставропольском крае, доставили в медучреждения, оказывается необходимая помощь, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.В пятницу утром Минобороны РФ сообщило, что самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Причиной аварии, предварительно, стала техническая неисправность."Двоих летчиков с российского военного самолета доставили в краевые медучреждения. Вся необходимая врачебная помощь оказывается. С места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой. Ведется поиск четвертого члена экипажа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240416/samolet-1940413724.html

ставропольский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ставропольский край