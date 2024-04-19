https://ria.ru/20240419/letchiki-1940953727.html
Двух летчиков с упавшего на Ставрополье самолета доставили в больницу
Двух летчиков с упавшего на Ставрополье самолета доставили в больницу - РИА Новости, 19.04.2024
Двух летчиков с упавшего на Ставрополье самолета доставили в больницу
Двоих летчиков с самолета, который потерпел аварию в Ставропольском крае, доставили в медучреждения, оказывается необходимая помощь, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:29
2024-04-19T08:29
2024-04-19T08:35
происшествия
ставропольский край
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Двоих летчиков с самолета, который потерпел аварию в Ставропольском крае, доставили в медучреждения, оказывается необходимая помощь, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.В пятницу утром Минобороны РФ сообщило, что самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Причиной аварии, предварительно, стала техническая неисправность."Двоих летчиков с российского военного самолета доставили в краевые медучреждения. Вся необходимая врачебная помощь оказывается. С места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой. Ведется поиск четвертого члена экипажа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240416/samolet-1940413724.html
ставропольский край
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
Двух летчиков с упавшего на Ставрополье самолета доставили в больницу
Двух летчиков с Ту-22М3, упавшего на Ставрополье, доставили в больницу