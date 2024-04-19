https://ria.ru/20240419/lavrov-1941035945.html

У Ирана нет ядерного оружия, заявил Лавров

У Ирана нет ядерного оружия, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024

У Ирана нет ядерного оружия, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда", что у Ирана нет ядерного... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:29

2024-04-19T13:29

2024-04-19T13:34

корпус стражей исламской революции

магатэ

сергей лавров

иран

россия

израиль

в мире

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда", что у Ирана нет ядерного оружия, что подтверждает и МАГАТЭ. "Хотят Ирану приписывать, в том числе, атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет - это подтверждает и МАГАТЭ. Иран - самая проверяемая страна из участников договора о нераспространении ядерного оружия. В Иране существует даже фетва - это постулат верховного лидера, что в Иране запрещено (ядерное оружие). Ирану не нужно заниматься этим после того, как состоялся ответ на неприемлемый удар по консульскому учреждению иранскому", - сказал Лавров. По его словам, разговоры об изменении Ираном его ядерной доктрины являются "желанием" переключить внимание с операции Израиля в Газе на угрозы из Тегерана. Ранее, как сообщали иранские СМИ, командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб заявил, что иранская сторона может пересмотреть и уклониться от заявленной им ранее ядерной политики.

https://radiosputnik.ru/20240419/iran-1940999339.html

https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html

иран

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

корпус стражей исламской революции, магатэ, сергей лавров, иран, россия, израиль, в мире, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024