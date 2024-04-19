https://ria.ru/20240419/lavrov-1941035945.html
У Ирана нет ядерного оружия, заявил Лавров
У Ирана нет ядерного оружия, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
У Ирана нет ядерного оружия, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда", что у Ирана нет ядерного... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:29
2024-04-19T13:29
2024-04-19T13:34
корпус стражей исламской революции
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интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда", что у Ирана нет ядерного оружия, что подтверждает и МАГАТЭ. "Хотят Ирану приписывать, в том числе, атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет - это подтверждает и МАГАТЭ. Иран - самая проверяемая страна из участников договора о нераспространении ядерного оружия. В Иране существует даже фетва - это постулат верховного лидера, что в Иране запрещено (ядерное оружие). Ирану не нужно заниматься этим после того, как состоялся ответ на неприемлемый удар по консульскому учреждению иранскому", - сказал Лавров. По его словам, разговоры об изменении Ираном его ядерной доктрины являются "желанием" переключить внимание с операции Израиля в Газе на угрозы из Тегерана. Ранее, как сообщали иранские СМИ, командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб заявил, что иранская сторона может пересмотреть и уклониться от заявленной им ранее ядерной политики.
https://radiosputnik.ru/20240419/iran-1940999339.html
https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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корпус стражей исламской революции, магатэ, сергей лавров, иран, россия, израиль, в мире, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Корпус стражей исламской революции, МАГАТЭ, Сергей Лавров, Иран, Россия, Израиль, В мире, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
У Ирана нет ядерного оружия, заявил Лавров
Лавров: у Ирана нет ядерного оружия, это подтверждает и МАГАТЭ