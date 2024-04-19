https://ria.ru/20240419/lavrov-1941033518.html

Россия считает Армению союзником, заявил Лавров

Россия считает Армению союзником, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024

Россия считает Армению союзником, заявил Лавров

Россия считает Армению союзником не только юридически, там понимают значение Москвы для безопасности и экономического развития Еревана, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:17

2024-04-19T13:17

2024-04-19T13:35

россия

армения

сергей лавров

в мире

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия считает Армению союзником не только юридически, там понимают значение Москвы для безопасности и экономического развития Еревана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы все-таки с Арменией союзники. Мы по-прежнему считаем нас союзниками. Мы союзники юридически. Я думаю, что не только юридически, и что там есть те, кто понимает значение России для безопасности и экономического развития Армении", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

https://ria.ru/20240416/oon-1940347660.html

россия

армения

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, армения, сергей лавров, в мире, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024