https://ria.ru/20240419/lavrov-1941033518.html
Россия считает Армению союзником, заявил Лавров
Россия считает Армению союзником, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Россия считает Армению союзником, заявил Лавров
Россия считает Армению союзником не только юридически, там понимают значение Москвы для безопасности и экономического развития Еревана, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:17
2024-04-19T13:17
2024-04-19T13:35
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армения
сергей лавров
в мире
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия считает Армению союзником не только юридически, там понимают значение Москвы для безопасности и экономического развития Еревана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы все-таки с Арменией союзники. Мы по-прежнему считаем нас союзниками. Мы союзники юридически. Я думаю, что не только юридически, и что там есть те, кто понимает значение России для безопасности и экономического развития Армении", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
https://ria.ru/20240416/oon-1940347660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, сергей лавров, в мире, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Россия, Армения, Сергей Лавров, В мире, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Россия считает Армению союзником, заявил Лавров
Лавров: Россия считает Армению союзником не только юридически