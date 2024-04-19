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Россия считает Армению союзником, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
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13:17 19.04.2024 (обновлено: 13:35 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941033518.html
Россия считает Армению союзником, заявил Лавров
Россия считает Армению союзником, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Россия считает Армению союзником, заявил Лавров
Россия считает Армению союзником не только юридически, там понимают значение Москвы для безопасности и экономического развития Еревана, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:17
2024-04-19T13:35
россия
армения
сергей лавров
в мире
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия считает Армению союзником не только юридически, там понимают значение Москвы для безопасности и экономического развития Еревана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы все-таки с Арменией союзники. Мы по-прежнему считаем нас союзниками. Мы союзники юридически. Я думаю, что не только юридически, и что там есть те, кто понимает значение России для безопасности и экономического развития Армении", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
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россия, армения, сергей лавров, в мире, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Россия, Армения, Сергей Лавров, В мире, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Россия считает Армению союзником, заявил Лавров

Лавров: Россия считает Армению союзником не только юридически

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИнтервью Сергея Лаврова радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Спутник, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Интервью Сергея Лаврова радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия считает Армению союзником не только юридически, там понимают значение Москвы для безопасности и экономического развития Еревана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы все-таки с Арменией союзники. Мы по-прежнему считаем нас союзниками. Мы союзники юридически. Я думаю, что не только юридически, и что там есть те, кто понимает значение России для безопасности и экономического развития Армении", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
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РоссияАрменияСергей ЛавровВ миреИнтервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
 
 
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