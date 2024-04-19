https://ria.ru/20240419/kurgan-1940952895.html

В Кургане полностью затопило около километра набережной

В Кургане полностью затопило около километра набережной - РИА Новости, 19.04.2024

В Кургане полностью затопило около километра набережной

Около одного километра набережной Тобола вместе с лавочками в центре Кургана полностью затопило, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:20

2024-04-19T08:20

2024-04-19T09:55

курган

наводнения в россии — 2024

тобол (река)

происшествия

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КУРГАН, 19 апр - РИА Новости. Около одного километра набережной Тобола вместе с лавочками в центре Кургана полностью затопило, передает корреспондент РИА Новости. Участок набережной примерно в один километр от улицы Ленина до улицы Томина оказался практически скрыт под водой. Тобол затопил лавочки, фонари, еле видны парковые фигуры. На подходах к этому месту дежурят полицейские, не допуская зевак. Ранее власти сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, вырос за сутки на 38 сантиметра и достиг 1008 сантиметров, значительно превысив отметку "опасного явления" (850 сантиметров).

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

курган

тобол (река)

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Варвара Скокшина

курган, наводнения в россии — 2024, тобол (река), происшествия