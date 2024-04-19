https://ria.ru/20240419/kif-2024-1941068525.html

Кавказский инвестиционный форум перенесли в Грозный

Кавказский инвестиционный форум перенесли в Грозный - РИА Новости, 19.04.2024

Кавказский инвестиционный форум перенесли в Грозный

Кавказский инвестиционный форум (КИФ) - 2024, который был запланирован на 28-30 мая в Минеральных водах, перенесен в Грозный, сообщила пресс-служба Фонда... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:12

2024-04-19T15:12

2024-04-19T15:27

экономика

грозный

минеральные воды

россия

александр новак

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кавказский инвестиционный форум (КИФ) - 2024, который был запланирован на 28-30 мая в Минеральных водах, перенесен в Грозный, сообщила пресс-служба Фонда "Росконгресс". "КИФ-2024 состоится в столице Чеченской Республики – городе Грозном", - говорится в сообщении. Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводятся в релизе, "решение о переносе Кавказского инвестиционного форума связано с графиком деловых и конгрессно-выставочных мероприятий в нашей стране". "Мы ожидаем участие иностранных делегаций и представителей бизнес-сообщества из зарубежных стран. Продолжается активная подготовка к мероприятию", – подчеркнул Новак.Новак сообщил, что мероприятие впервые пройдет в статусе форума, расширится тематика деловой программы - запланированы сессии, круглые столы, мастер-классы. Главной темой форума станет "Большой Кавказ – от моря до моря", основную концепцию события предлагается определить как "Региональное развитие и межрегиональное взаимодействие", отмечается в релизе."СКФО играет важную международную роль: действует система транспортных логистических коридоров, активно развивается экспорт сельскохозяйственной продукции, растут объемы въездного туризма, увеличивается количество гостиничных комплексов и мест отдыха высокого уровня. Кавказский инвестиционный форум в Грозном и его международный статус позволит продемонстрировать инвестиционные проекты, развивающиеся в регионе, и заинтересовать зарубежных инвесторов",- подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков.В КИФ-2024 примут участие представители компаний туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических компаний, банковского сектора, строительных компаний из регионов СКФО, ЮФО, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более 3 тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей.Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ.

https://ria.ru/20240417/groznyy-1940539227.html

https://ria.ru/20231017/dagestan-1903113124.html

https://ria.ru/20231120/groznyy-1910671618.html

грозный

минеральные воды

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, грозный, минеральные воды, россия, александр новак, фонд "росконгресс"