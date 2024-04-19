https://ria.ru/20240419/khabirov-1940943310.html

Хабиров рассказал, как "Башнефть" защитила свои НПЗ от беспилотников

Хабиров рассказал, как "Башнефть" защитила свои НПЗ от беспилотников - РИА Новости, 19.04.2024

Хабиров рассказал, как "Башнефть" защитила свои НПЗ от беспилотников

Компания "Башнефть" защитила механическими сетками нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T06:13

2024-04-19T06:13

2024-04-19T08:05

россия

радий хабиров

башнефть

экономика

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УФА, 19 апр - РИА Новости. Компания "Башнефть" защитила механическими сетками нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с журналистами. "Компания "Башнефть" проявила инициативу и основные объекты, которые могут стать целью атак, оборудовала определёнными механическими ограждениями. Но мы все понимаем, что это половинчатое решение, Допустим, они выдержат первый удар, но тут же может быть и второй. Поэтому выполнена только часть работы, и она продолжается.", - сказал Хабиров. По его словам, компания также организовала систему наблюдения на своих объектах. "В целом, когда я говорю о "Башнефти", имею в виду, конечно, все нефтеперерабатывающие заводы. Мы также ведём диалог с министерством обороны России для того, чтобы нам помогли. Как именно, пока говорить не буду, мы находимся в стадии диалога. Самое главное из того, что сделано, – мы обезопасили механическими сетками защиты основные колонны, соответственно, работает система наблюдения. Мы на этом не останавливаемся. Есть ряд решений, о которых пока тоже говорить не буду. Но мы очень плотно этим занимаемся", - сказал Хабиров.

https://ria.ru/20240418/bespilotniki-1940695864.html

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россия, радий хабиров, башнефть, экономика