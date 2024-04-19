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Хабиров рассказал, как "Башнефть" защитила свои НПЗ от беспилотников - РИА Новости, 19.04.2024
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06:13 19.04.2024 (обновлено: 08:05 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/khabirov-1940943310.html
Хабиров рассказал, как "Башнефть" защитила свои НПЗ от беспилотников
Хабиров рассказал, как "Башнефть" защитила свои НПЗ от беспилотников - РИА Новости, 19.04.2024
Хабиров рассказал, как "Башнефть" защитила свои НПЗ от беспилотников
Компания "Башнефть" защитила механическими сетками нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T06:13
2024-04-19T08:05
россия
радий хабиров
башнефть
экономика
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УФА, 19 апр - РИА Новости. Компания "Башнефть" защитила механическими сетками нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с журналистами. "Компания "Башнефть" проявила инициативу и основные объекты, которые могут стать целью атак, оборудовала определёнными механическими ограждениями. Но мы все понимаем, что это половинчатое решение, Допустим, они выдержат первый удар, но тут же может быть и второй. Поэтому выполнена только часть работы, и она продолжается.", - сказал Хабиров. По его словам, компания также организовала систему наблюдения на своих объектах. "В целом, когда я говорю о "Башнефти", имею в виду, конечно, все нефтеперерабатывающие заводы. Мы также ведём диалог с министерством обороны России для того, чтобы нам помогли. Как именно, пока говорить не буду, мы находимся в стадии диалога. Самое главное из того, что сделано, – мы обезопасили механическими сетками защиты основные колонны, соответственно, работает система наблюдения. Мы на этом не останавливаемся. Есть ряд решений, о которых пока тоже говорить не буду. Но мы очень плотно этим занимаемся", - сказал Хабиров.
https://ria.ru/20240418/bespilotniki-1940695864.html
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россия, радий хабиров, башнефть, экономика
Россия, Радий Хабиров, Башнефть, Экономика
Хабиров рассказал, как "Башнефть" защитила свои НПЗ от беспилотников

Глава Башкирии Хабиров: "Башнефть" защитила НПЗ от дронов механическими сетками

© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС | Перейти в медиабанкИнженер у автоматизированной групповой замерной установки ООО "Башнефть-добыча" ПАО АНК "Башнефть"
Инженер у автоматизированной групповой замерной установки ООО Башнефть-добыча ПАО АНК Башнефть - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС
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Инженер у автоматизированной групповой замерной установки ООО "Башнефть-добыча" ПАО АНК "Башнефть". Архивное фото
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УФА, 19 апр - РИА Новости. Компания "Башнефть" защитила механическими сетками нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с журналистами.
"Компания "Башнефть" проявила инициативу и основные объекты, которые могут стать целью атак, оборудовала определёнными механическими ограждениями. Но мы все понимаем, что это половинчатое решение, Допустим, они выдержат первый удар, но тут же может быть и второй. Поэтому выполнена только часть работы, и она продолжается.", - сказал Хабиров.
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По его словам, компания также организовала систему наблюдения на своих объектах.
"В целом, когда я говорю о "Башнефти", имею в виду, конечно, все нефтеперерабатывающие заводы. Мы также ведём диалог с министерством обороны России для того, чтобы нам помогли. Как именно, пока говорить не буду, мы находимся в стадии диалога. Самое главное из того, что сделано, – мы обезопасили механическими сетками защиты основные колонны, соответственно, работает система наблюдения. Мы на этом не останавливаемся. Есть ряд решений, о которых пока тоже говорить не буду. Но мы очень плотно этим занимаемся", - сказал Хабиров.
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