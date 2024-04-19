Хабиров рассказал, как "Башнефть" защитила свои НПЗ от беспилотников
Глава Башкирии Хабиров: "Башнефть" защитила НПЗ от дронов механическими сетками
© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС | Перейти в медиабанкИнженер у автоматизированной групповой замерной установки ООО "Башнефть-добыча" ПАО АНК "Башнефть"
Инженер у автоматизированной групповой замерной установки ООО "Башнефть-добыча" ПАО АНК "Башнефть". Архивное фото
УФА, 19 апр - РИА Новости. Компания "Башнефть" защитила механическими сетками нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с журналистами.
"Компания "Башнефть" проявила инициативу и основные объекты, которые могут стать целью атак, оборудовала определёнными механическими ограждениями. Но мы все понимаем, что это половинчатое решение, Допустим, они выдержат первый удар, но тут же может быть и второй. Поэтому выполнена только часть работы, и она продолжается.", - сказал Хабиров.
В Ростовской области уничтожили три беспилотника
Вчера, 02:54
По его словам, компания также организовала систему наблюдения на своих объектах.
"В целом, когда я говорю о "Башнефти", имею в виду, конечно, все нефтеперерабатывающие заводы. Мы также ведём диалог с министерством обороны России для того, чтобы нам помогли. Как именно, пока говорить не буду, мы находимся в стадии диалога. Самое главное из того, что сделано, – мы обезопасили механическими сетками защиты основные колонны, соответственно, работает система наблюдения. Мы на этом не останавливаемся. Есть ряд решений, о которых пока тоже говорить не буду. Но мы очень плотно этим занимаемся", - сказал Хабиров.