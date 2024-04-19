https://ria.ru/20240419/investproekty-1940981655.html

Евраев обсудил с корпорацией "Туризм.РФ" инвестпроекты Ярославской области

Евраев обсудил с корпорацией "Туризм.РФ" инвестпроекты Ярославской области - РИА Новости, 19.04.2024

Евраев обсудил с корпорацией "Туризм.РФ" инвестпроекты Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и руководители корпорации "Туризм.РФ" обсудили реализацию инвестпроектов в Ярославской области, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:37

2024-04-19T10:37

2024-04-19T10:37

ярославская область

москва

угличский район

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и руководители корпорации "Туризм.РФ" обсудили реализацию инвестпроектов в Ярославской области, сообщает правительство региона. Сообщается, что встреча губернатора Ярославской области Михаила Евраева с руководителями корпорации "Туризм.РФ" состоялась в Москве. В частности, речь шла о развитии инженерной и дорожной инфраструктуры, необходимой для реализации крупных туристических инвестпроектов в Рыбинском и Угличском районах. Губернатор подчеркнул, что туризм является одной из стратегических отраслей для Ярославской области. "Проекты в этой сфере имеют огромное значение для нас, мы развиваем туристическую инфраструктуру, в том числе благодаря федеральной поддержке. Развитие необходимой инфраструктуры позволит ускорить реализацию инвестпроектов и создать условия для приема гостей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. В ходе встречи глава региона сообщил, что в настоящее время Ярославская область занимает первое место в ЦФО по динамике турпотока. За последние годы в регионе существенно увеличен номерной гостиничный фонд, сегодня он составляет порядка 9 тысяч номеров, рассказал губернатор, отметив, что правительство региона продолжает работу в этом направлении. В настоящее время с участием "Туризм.РФ" в регионе по инициативе правительства области ведется работа по реализации сразу нескольких инвестпроектов. Один из них создают на берегу Рыбинского водохранилища. Планируется строительство двух новых гостиниц – категории три звезды и четыре звезды на 350 мест, нового яхт-клуба. Инвестпроект "Угличский пассаж" предусматривает создание в Угличе двух гостиничных корпусов на 156 номеров и здания выставочного павильона. Для реализации этого проекта правительство области предоставило земельные участки в аренду без проведения торгов.

https://ria.ru/20240417/kapremont-1940634758.html

https://ria.ru/20240415/yaroslavl-1940276373.html

москва

угличский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, угличский район, михаил евраев