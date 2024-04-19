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Евраев обсудил с корпорацией "Туризм.РФ" инвестпроекты Ярославской области - РИА Новости, 19.04.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
10:37 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/investproekty-1940981655.html
Евраев обсудил с корпорацией "Туризм.РФ" инвестпроекты Ярославской области
Евраев обсудил с корпорацией "Туризм.РФ" инвестпроекты Ярославской области - РИА Новости, 19.04.2024
Евраев обсудил с корпорацией "Туризм.РФ" инвестпроекты Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и руководители корпорации "Туризм.РФ" обсудили реализацию инвестпроектов в Ярославской области, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:37
2024-04-19T10:37
ярославская область
москва
угличский район
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и руководители корпорации "Туризм.РФ" обсудили реализацию инвестпроектов в Ярославской области, сообщает правительство региона. Сообщается, что встреча губернатора Ярославской области Михаила Евраева с руководителями корпорации "Туризм.РФ" состоялась в Москве. В частности, речь шла о развитии инженерной и дорожной инфраструктуры, необходимой для реализации крупных туристических инвестпроектов в Рыбинском и Угличском районах. Губернатор подчеркнул, что туризм является одной из стратегических отраслей для Ярославской области. "Проекты в этой сфере имеют огромное значение для нас, мы развиваем туристическую инфраструктуру, в том числе благодаря федеральной поддержке. Развитие необходимой инфраструктуры позволит ускорить реализацию инвестпроектов и создать условия для приема гостей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. В ходе встречи глава региона сообщил, что в настоящее время Ярославская область занимает первое место в ЦФО по динамике турпотока. За последние годы в регионе существенно увеличен номерной гостиничный фонд, сегодня он составляет порядка 9 тысяч номеров, рассказал губернатор, отметив, что правительство региона продолжает работу в этом направлении. В настоящее время с участием "Туризм.РФ" в регионе по инициативе правительства области ведется работа по реализации сразу нескольких инвестпроектов. Один из них создают на берегу Рыбинского водохранилища. Планируется строительство двух новых гостиниц – категории три звезды и четыре звезды на 350 мест, нового яхт-клуба. Инвестпроект "Угличский пассаж" предусматривает создание в Угличе двух гостиничных корпусов на 156 номеров и здания выставочного павильона. Для реализации этого проекта правительство области предоставило земельные участки в аренду без проведения торгов.
https://ria.ru/20240417/kapremont-1940634758.html
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москва, угличский район, михаил евраев
Ярославская область, Москва, Угличский район, Михаил Евраев

Евраев обсудил с корпорацией "Туризм.РФ" инвестпроекты Ярославской области

CC BY 4.0 / Правительство Ярославской области (cropped) / Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и руководители корпорации "Туризм.РФ" обсудили реализацию инвестпроектов в Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и руководители корпорации Туризм.РФ обсудили реализацию инвестпроектов в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
CC BY 4.0 / Правительство Ярославской области (cropped) /
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и руководители корпорации "Туризм.РФ" обсудили реализацию инвестпроектов в Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и руководители корпорации "Туризм.РФ" обсудили реализацию инвестпроектов в Ярославской области, сообщает правительство региона.
Сообщается, что встреча губернатора Ярославской области Михаила Евраева с руководителями корпорации "Туризм.РФ" состоялась в Москве. В частности, речь шла о развитии инженерной и дорожной инфраструктуры, необходимой для реализации крупных туристических инвестпроектов в Рыбинском и Угличском районах.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Евраев: региональный фонд капремонта должен показать свою эффективность
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Губернатор подчеркнул, что туризм является одной из стратегических отраслей для Ярославской области.
"Проекты в этой сфере имеют огромное значение для нас, мы развиваем туристическую инфраструктуру, в том числе благодаря федеральной поддержке. Развитие необходимой инфраструктуры позволит ускорить реализацию инвестпроектов и создать условия для приема гостей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
В ходе встречи глава региона сообщил, что в настоящее время Ярославская область занимает первое место в ЦФО по динамике турпотока. За последние годы в регионе существенно увеличен номерной гостиничный фонд, сегодня он составляет порядка 9 тысяч номеров, рассказал губернатор, отметив, что правительство региона продолжает работу в этом направлении.
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В Ярославле ведут работы по строительству новых трамвайных путей
15 апреля, 23:06
В настоящее время с участием "Туризм.РФ" в регионе по инициативе правительства области ведется работа по реализации сразу нескольких инвестпроектов. Один из них создают на берегу Рыбинского водохранилища. Планируется строительство двух новых гостиниц – категории три звезды и четыре звезды на 350 мест, нового яхт-клуба. Инвестпроект "Угличский пассаж" предусматривает создание в Угличе двух гостиничных корпусов на 156 номеров и здания выставочного павильона. Для реализации этого проекта правительство области предоставило земельные участки в аренду без проведения торгов.
 
Ярославская областьМоскваУгличский районМихаил Евраев
 
 
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