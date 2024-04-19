Рейтинг@Mail.ru
Кадыров оценил роль Кавказского инвестиционного форума в экономике Чечни - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/forum-1941163091.html
Кадыров оценил роль Кавказского инвестиционного форума в экономике Чечни
Кадыров оценил роль Кавказского инвестиционного форума в экономике Чечни - РИА Новости, 19.04.2024
Кадыров оценил роль Кавказского инвестиционного форума в экономике Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что проведение Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Чечне будет играть ключевую роль в развитии региональной экономики... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T22:38
2024-04-19T22:38
экономика
коммерческая недвижимость
минеральные воды
грозный
скфо
рамзан кадыров
фонд "росконгресс"
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895362418_0:213:992:771_1920x0_80_0_0_5f2ebc93d850d3eef2571bcd7e2c1eae.jpg
ГРОЗНЫЙ, 19 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что проведение Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Чечне будет играть ключевую роль в развитии региональной экономики и способствовать укреплению деловых связей. "Считаю, что КИФ будет играть ключевую роль в развитии региональной экономики и способствовать укреплению деловых связей. Безусловно, его проведение откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать самые амбициозные планы. Со своей стороны хочу сказать, что мы окажем всестороннее содействие в подготовке и проведении форума", - написал Кадыров в Telegram-канале. Ранее пресс-служба Фонда "Росконгресс" сообщила, что Кавказский инвестиционный форум (КИФ) - 2024, который был запланирован на 28-30 мая в Минеральных водах, перенесен в Грозный. В КИФ-2024 примут участие представители компаний туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических компаний, банковского сектора, строительных компаний из регионов СКФО, ЮФО, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов. Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более 3 тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей. Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ.
https://ria.ru/20231213/chechnya-1915587834.html
https://ria.ru/20240419/kif-2024-1941068525.html
минеральные воды
грозный
скфо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895362418_0:94:992:838_1920x0_80_0_0_754ec4fc08ffb574753b2b4d3863507b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, коммерческая недвижимость, минеральные воды, грозный, скфо, рамзан кадыров, фонд "росконгресс", снг, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Коммерческая недвижимость, Минеральные Воды, Грозный, СКФО, Рамзан Кадыров, Фонд "Росконгресс", СНГ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Кадыров оценил роль Кавказского инвестиционного форума в экономике Чечни

Кадыров заявил, что КИФ сыграет ключевую роль в развитии экономики Чечни

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 19 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что проведение Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Чечне будет играть ключевую роль в развитии региональной экономики и способствовать укреплению деловых связей.
"Считаю, что КИФ будет играть ключевую роль в развитии региональной экономики и способствовать укреплению деловых связей. Безусловно, его проведение откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать самые амбициозные планы. Со своей стороны хочу сказать, что мы окажем всестороннее содействие в подготовке и проведении форума", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Зима в Грозном - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Кадыров рассказал, какой видит Чечню в будущем
13 декабря 2023, 17:28
Ранее пресс-служба Фонда "Росконгресс" сообщила, что Кавказский инвестиционный форум (КИФ) - 2024, который был запланирован на 28-30 мая в Минеральных водах, перенесен в Грозный.
В КИФ-2024 примут участие представители компаний туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических компаний, банковского сектора, строительных компаний из регионов СКФО, ЮФО, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.
Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более 3 тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей.
Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ.
Вид на город Грозный - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Кавказский инвестиционный форум перенесли в Грозный
Вчера, 15:12
 
ЭкономикаКоммерческая недвижимостьМинеральные ВодыГрозныйСКФОРамзан КадыровФонд "Росконгресс"СНГМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала