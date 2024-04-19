https://ria.ru/20240419/forum-1941163091.html

Кадыров оценил роль Кавказского инвестиционного форума в экономике Чечни

Кадыров оценил роль Кавказского инвестиционного форума в экономике Чечни - РИА Новости, 19.04.2024

Кадыров оценил роль Кавказского инвестиционного форума в экономике Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что проведение Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Чечне будет играть ключевую роль в развитии региональной экономики... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T22:38

2024-04-19T22:38

2024-04-19T22:38

экономика

коммерческая недвижимость

минеральные воды

грозный

скфо

рамзан кадыров

фонд "росконгресс"

снг

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ГРОЗНЫЙ, 19 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что проведение Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Чечне будет играть ключевую роль в развитии региональной экономики и способствовать укреплению деловых связей. "Считаю, что КИФ будет играть ключевую роль в развитии региональной экономики и способствовать укреплению деловых связей. Безусловно, его проведение откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать самые амбициозные планы. Со своей стороны хочу сказать, что мы окажем всестороннее содействие в подготовке и проведении форума", - написал Кадыров в Telegram-канале. Ранее пресс-служба Фонда "Росконгресс" сообщила, что Кавказский инвестиционный форум (КИФ) - 2024, который был запланирован на 28-30 мая в Минеральных водах, перенесен в Грозный. В КИФ-2024 примут участие представители компаний туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических компаний, банковского сектора, строительных компаний из регионов СКФО, ЮФО, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов. Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более 3 тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей. Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ.

https://ria.ru/20231213/chechnya-1915587834.html

https://ria.ru/20240419/kif-2024-1941068525.html

минеральные воды

грозный

скфо

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, коммерческая недвижимость, минеральные воды, грозный, скфо, рамзан кадыров, фонд "росконгресс", снг, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)