https://ria.ru/20240419/forum-1941163091.html
Кадыров оценил роль Кавказского инвестиционного форума в экономике Чечни
Кадыров оценил роль Кавказского инвестиционного форума в экономике Чечни - РИА Новости, 19.04.2024
Кадыров оценил роль Кавказского инвестиционного форума в экономике Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что проведение Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Чечне будет играть ключевую роль в развитии региональной экономики... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T22:38
2024-04-19T22:38
2024-04-19T22:38
экономика
коммерческая недвижимость
минеральные воды
грозный
скфо
рамзан кадыров
фонд "росконгресс"
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895362418_0:213:992:771_1920x0_80_0_0_5f2ebc93d850d3eef2571bcd7e2c1eae.jpg
ГРОЗНЫЙ, 19 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что проведение Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Чечне будет играть ключевую роль в развитии региональной экономики и способствовать укреплению деловых связей. "Считаю, что КИФ будет играть ключевую роль в развитии региональной экономики и способствовать укреплению деловых связей. Безусловно, его проведение откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать самые амбициозные планы. Со своей стороны хочу сказать, что мы окажем всестороннее содействие в подготовке и проведении форума", - написал Кадыров в Telegram-канале. Ранее пресс-служба Фонда "Росконгресс" сообщила, что Кавказский инвестиционный форум (КИФ) - 2024, который был запланирован на 28-30 мая в Минеральных водах, перенесен в Грозный. В КИФ-2024 примут участие представители компаний туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических компаний, банковского сектора, строительных компаний из регионов СКФО, ЮФО, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов. Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более 3 тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей. Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ.
https://ria.ru/20231213/chechnya-1915587834.html
https://ria.ru/20240419/kif-2024-1941068525.html
минеральные воды
грозный
скфо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895362418_0:94:992:838_1920x0_80_0_0_754ec4fc08ffb574753b2b4d3863507b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, коммерческая недвижимость, минеральные воды, грозный, скфо, рамзан кадыров, фонд "росконгресс", снг, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Коммерческая недвижимость, Минеральные Воды, Грозный, СКФО, Рамзан Кадыров, Фонд "Росконгресс", СНГ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Кадыров оценил роль Кавказского инвестиционного форума в экономике Чечни
Кадыров заявил, что КИФ сыграет ключевую роль в развитии экономики Чечни
ГРОЗНЫЙ, 19 апр - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил
, что проведение Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Чечне будет играть ключевую роль в развитии региональной экономики и способствовать укреплению деловых связей.
"Считаю, что КИФ будет играть ключевую роль в развитии региональной экономики и способствовать укреплению деловых связей. Безусловно, его проведение откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать самые амбициозные планы. Со своей стороны хочу сказать, что мы окажем всестороннее содействие в подготовке и проведении форума", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Ранее пресс-служба Фонда "Росконгресс" сообщила, что Кавказский инвестиционный форум (КИФ) - 2024, который был запланирован на 28-30 мая в Минеральных водах, перенесен в Грозный.
В КИФ-2024 примут участие представители компаний туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических компаний, банковского сектора, строительных компаний из регионов СКФО, ЮФО, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.
Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более 3 тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей.
Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ.