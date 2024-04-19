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Украине пришлось экстренно импортировать электроэнергию - РИА Новости, 19.04.2024
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11:16 19.04.2024 (обновлено: 17:49 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/elektroenergiya-1941114904.html
Украине пришлось экстренно импортировать электроэнергию
Украине пришлось экстренно импортировать электроэнергию - РИА Новости, 19.04.2024
Украине пришлось экстренно импортировать электроэнергию
Украина из-за дефицита в системе энергоснабжения вынуждена прибегать к экстренному импорту электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии, сообщает в пятницу... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:16
2024-04-19T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
румыния
польша
герман галущенко
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Украина из-за дефицита в системе энергоснабжения вынуждена прибегать к экстренному импорту электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии, сообщает в пятницу министерство энергетики страны в Telegram-канале. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. "Привлекалась экстренная помощь из Румынии, Польши и Словакии. Объем привлеченной электроэнергии составил около 3% от суточного объема потребления электроэнергии. Утром также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран… На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 10 900 МВт.ч. Экспорт не предполагается", - говорится в сообщении. По данным минэнерго, в Харьковской области и Кривом Роге Днепропетровской области продолжают применяться графики отключений электроснабжения. Кроме того, накануне вечером ограничения в подаче электроэнергии зафиксированы на промышленных объектах во всех регионах, кроме подконтрольного ВСУ Херсона. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
https://ria.ru/20240417/elektrosnabzhenie-1940671313.html
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в мире, украина, румыния, польша, герман галущенко, укрэнерго, вооруженные силы украины, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Румыния, Польша, Герман Галущенко, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, ДТЭК, В мире
Украине пришлось экстренно импортировать электроэнергию

Украине пришлось экстренно импортировать электроэнергию изтрех стран

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНовояворовская ТЭЦ в Львовской области
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Новояворовская ТЭЦ в Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Украина из-за дефицита в системе энергоснабжения вынуждена прибегать к экстренному импорту электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии, сообщает в пятницу министерство энергетики страны в Telegram-канале.
Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
"Привлекалась экстренная помощь из Румынии, Польши и Словакии. Объем привлеченной электроэнергии составил около 3% от суточного объема потребления электроэнергии. Утром также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран… На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 10 900 МВт.ч. Экспорт не предполагается", - говорится в сообщении.
По данным минэнерго, в Харьковской области и Кривом Роге Днепропетровской области продолжают применяться графики отключений электроснабжения. Кроме того, накануне вечером ограничения в подаче электроэнергии зафиксированы на промышленных объектах во всех регионах, кроме подконтрольного ВСУ Херсона.
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
На Украине допустили ограничение электроснабжения промышленных потребителей
17 апреля, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреУкраинаРумынияПольшаГерман ГалущенкоУкрэнергоВооруженные силы УкраиныДТЭК
 
 
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