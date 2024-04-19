https://ria.ru/20240419/elektroenergiya-1941114904.html

Украине пришлось экстренно импортировать электроэнергию

Украине пришлось экстренно импортировать электроэнергию - РИА Новости, 19.04.2024

Украине пришлось экстренно импортировать электроэнергию

Украина из-за дефицита в системе энергоснабжения вынуждена прибегать к экстренному импорту электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии, сообщает в пятницу... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:16

2024-04-19T11:16

2024-04-19T17:49

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Украина из-за дефицита в системе энергоснабжения вынуждена прибегать к экстренному импорту электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии, сообщает в пятницу министерство энергетики страны в Telegram-канале. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. "Привлекалась экстренная помощь из Румынии, Польши и Словакии. Объем привлеченной электроэнергии составил около 3% от суточного объема потребления электроэнергии. Утром также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран… На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 10 900 МВт.ч. Экспорт не предполагается", - говорится в сообщении. По данным минэнерго, в Харьковской области и Кривом Роге Днепропетровской области продолжают применяться графики отключений электроснабжения. Кроме того, накануне вечером ограничения в подаче электроэнергии зафиксированы на промышленных объектах во всех регионах, кроме подконтрольного ВСУ Херсона. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20240417/elektrosnabzhenie-1940671313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, украина, румыния, польша, герман галущенко, укрэнерго, вооруженные силы украины, дтэк