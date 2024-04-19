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Боливия сожалеет, что признание Палестины членом ООН отклонили - РИА Новости, 19.04.2024
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17:26 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/boliviya-1941105998.html
Боливия сожалеет, что признание Палестины членом ООН отклонили
Боливия сожалеет, что признание Палестины членом ООН отклонили - РИА Новости, 19.04.2024
Боливия сожалеет, что признание Палестины членом ООН отклонили
Боливия считает, что признание Палестины полноценным членом ООН стало бы ключевым шагом на пути к миру на Ближнем Востоке, сообщил МИД страны. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:26
2024-04-19T17:26
в мире
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израиль
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обострение ситуации между ираном и израилем
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 апр - РИА Новости. Боливия считает, что признание Палестины полноценным членом ООН стало бы ключевым шагом на пути к миру на Ближнем Востоке, сообщил МИД страны. Ранее США наложили вето на резолюцию Алжира, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета безопасности ООН голосовали за. "Боливия сожалеет, что в очередной раз было отклонено признание Палестины как члена ООН из-за вето США в Совете безопасности... Палестинский народ имеет право на самоопределение и на суверенитет. Утверждение Палестины как полноценного члена ООН - это ключевой шаг на пути к миру и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении МИД Боливии. Министерство отметило, что Боливия призвала международное сообщество потребовать, чтобы Совет безопасности выполнил ту роль, ради которой он был создан. Право вето является устаревшей структурой, затрудняющей движение к миру. Боливия 31 октября 2023 года разорвала дипломатические отношения с Израилем на фоне действий страны в секторе Газа. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240419/palestina-1940927840.html
https://ria.ru/20240220/rezolyutsiya-1928565273.html
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в мире, палестина, боливия, израиль, оон, генеральная ассамблея оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Палестина, Боливия, Израиль, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Боливия сожалеет, что признание Палестины членом ООН отклонили

МИД Боливии: признание Палестины в ООН стало бы шагом к миру на Ближнем Востоке

© www.emborus.comБоливия
Боливия
© www.emborus.com
Боливия. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 апр - РИА Новости. Боливия считает, что признание Палестины полноценным членом ООН стало бы ключевым шагом на пути к миру на Ближнем Востоке, сообщил МИД страны.
Ранее США наложили вето на резолюцию Алжира, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета безопасности ООН голосовали за.
Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
США заблокировали резолюцию, рекомендующую принять Палестину в состав ООН
Вчера, 00:17
"Боливия сожалеет, что в очередной раз было отклонено признание Палестины как члена ООН из-за вето США в Совете безопасности... Палестинский народ имеет право на самоопределение и на суверенитет. Утверждение Палестины как полноценного члена ООН - это ключевой шаг на пути к миру и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении МИД Боливии.
Министерство отметило, что Боливия призвала международное сообщество потребовать, чтобы Совет безопасности выполнил ту роль, ради которой он был создан. Право вето является устаревшей структурой, затрудняющей движение к миру.
Боливия 31 октября 2023 года разорвала дипломатические отношения с Израилем на фоне действий страны в секторе Газа.
Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
США заблокировали резолюцию в СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа
20 февраля, 19:15
 
В миреПалестинаБоливияИзраильООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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