https://ria.ru/20240419/boliviya-1941105998.html

Боливия сожалеет, что признание Палестины членом ООН отклонили

Боливия сожалеет, что признание Палестины членом ООН отклонили - РИА Новости, 19.04.2024

Боливия сожалеет, что признание Палестины членом ООН отклонили

Боливия считает, что признание Палестины полноценным членом ООН стало бы ключевым шагом на пути к миру на Ближнем Востоке, сообщил МИД страны. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:26

2024-04-19T17:26

2024-04-19T17:26

в мире

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боливия

израиль

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генеральная ассамблея оон

обострение ситуации между ираном и израилем

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 апр - РИА Новости. Боливия считает, что признание Палестины полноценным членом ООН стало бы ключевым шагом на пути к миру на Ближнем Востоке, сообщил МИД страны. Ранее США наложили вето на резолюцию Алжира, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета безопасности ООН голосовали за. "Боливия сожалеет, что в очередной раз было отклонено признание Палестины как члена ООН из-за вето США в Совете безопасности... Палестинский народ имеет право на самоопределение и на суверенитет. Утверждение Палестины как полноценного члена ООН - это ключевой шаг на пути к миру и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении МИД Боливии. Министерство отметило, что Боливия призвала международное сообщество потребовать, чтобы Совет безопасности выполнил ту роль, ради которой он был создан. Право вето является устаревшей структурой, затрудняющей движение к миру. Боливия 31 октября 2023 года разорвала дипломатические отношения с Израилем на фоне действий страны в секторе Газа. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240419/palestina-1940927840.html

https://ria.ru/20240220/rezolyutsiya-1928565273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, боливия, израиль, оон, генеральная ассамблея оон, обострение ситуации между ираном и израилем