Боливия сожалеет, что признание Палестины членом ООН отклонили
МИД Боливии: признание Палестины в ООН стало бы шагом к миру на Ближнем Востоке
Боливия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 апр - РИА Новости. Боливия считает, что признание Палестины полноценным членом ООН стало бы ключевым шагом на пути к миру на Ближнем Востоке, сообщил МИД страны.
Ранее США наложили вето на резолюцию Алжира, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета безопасности ООН голосовали за.
"Боливия сожалеет, что в очередной раз было отклонено признание Палестины как члена ООН из-за вето США в Совете безопасности... Палестинский народ имеет право на самоопределение и на суверенитет. Утверждение Палестины как полноценного члена ООН - это ключевой шаг на пути к миру и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении МИД Боливии.
Министерство отметило, что Боливия призвала международное сообщество потребовать, чтобы Совет безопасности выполнил ту роль, ради которой он был создан. Право вето является устаревшей структурой, затрудняющей движение к миру.
Боливия 31 октября 2023 года разорвала дипломатические отношения с Израилем на фоне действий страны в секторе Газа.
Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.