https://ria.ru/20240419/belgorod-1940927268.html
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.04.2024
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявили второй раз за вечер, сообщает мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T00:07
2024-04-19T00:07
2024-04-19T00:07
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявили второй раз за вечер, сообщает мэрия города в Telegram-канале. Ранее ракетную опасность объявляли в 22.59 мск. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240328/belgorod-1936356087.html
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белгород, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность
Мэрия Белгорода объявила ракетную опасность