https://ria.ru/20240419/belgorod-1940927268.html

В Белгороде вновь объявили ракетную опасность

В Белгороде вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.04.2024

В Белгороде вновь объявили ракетную опасность

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявили второй раз за вечер, сообщает мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T00:07

2024-04-19T00:07

2024-04-19T00:07

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявили второй раз за вечер, сообщает мэрия города в Telegram-канале. Ранее ракетную опасность объявляли в 22.59 мск. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240328/belgorod-1936356087.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородский район, происшествия