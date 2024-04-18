СМИ: страховщики "Северных потоков" отказались возмещать ущерб от взрывов
"Ъ": страховщики не хотят возмещать ущерб от взрывов на "Северных потоках"
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказываются возмещать ущерб компании-оператору взорванного в 2022 году "Северного потока, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию документа, направленного в Высокий суд Лондона страховыми компаниями.
"Согласно выдержке из документа, полисы не включали повреждения, "прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или в следствие" войны и боевых действий, детонации взрывного вещества, а также использования любого военного оружия или же в результате действий, совершенных злонамеренно или по политическим мотивам", — отметили в издании.
Отмечается, что в марте Financial Times сообщила о подаче Nord Stream AG иска в суд Лондона на сумму 400 миллионов евро к указанным страховым компаниям из-за отказа в выплате компенсаций.
В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что западные страховые компании после отказа в возмещении ущерба оператору взорванного газопровода "Северный поток" Nord Stream AG могут лишиться доверия клиентов, особенно на фоне воровства странами Запада государственных активов и частной собственности, а также уничтожения гражданских инфраструктурных объектов.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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