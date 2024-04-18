Рейтинг@Mail.ru
СМИ: страховщики "Северных потоков" отказались возмещать ущерб от взрывов - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 18.04.2024 (обновлено: 13:55 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/uscherb-1940794517.html
СМИ: страховщики "Северных потоков" отказались возмещать ущерб от взрывов
СМИ: страховщики "Северных потоков" отказались возмещать ущерб от взрывов - РИА Новости, 18.04.2024
СМИ: страховщики "Северных потоков" отказались возмещать ущерб от взрывов
Страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказываются возмещать ущерб компании-оператору взорванного в 2022 году "Северного потока, сообщает газета РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:50
2024-04-18T13:55
лондон
европа
германия
мария захарова
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:200:1840:1235_1920x0_80_0_0_42da531fc642986f30117e0b59526449.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказываются возмещать ущерб компании-оператору взорванного в 2022 году "Северного потока, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию документа, направленного в Высокий суд Лондона страховыми компаниями."Согласно выдержке из документа, полисы не включали повреждения, "прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или в следствие" войны и боевых действий, детонации взрывного вещества, а также использования любого военного оружия или же в результате действий, совершенных злонамеренно или по политическим мотивам", — отметили в издании.Отмечается, что в марте Financial Times сообщила о подаче Nord Stream AG иска в суд Лондона на сумму 400 миллионов евро к указанным страховым компаниям из-за отказа в выплате компенсаций.В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что западные страховые компании после отказа в возмещении ущерба оператору взорванного газопровода "Северный поток" Nord Stream AG могут лишиться доверия клиентов, особенно на фоне воровства странами Запада государственных активов и частной собственности, а также уничтожения гражданских инфраструктурных объектов.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240410/antonov-1938965354.html
https://ria.ru/20240328/gaz-1936275335.html
лондон
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:27:1840:1407_1920x0_80_0_0_8bd129f3daf162410b3e7aace517592b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лондон, европа, германия, мария захарова, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Лондон, Европа, Германия, Мария Захарова, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
СМИ: страховщики "Северных потоков" отказались возмещать ущерб от взрывов

"Ъ": страховщики не хотят возмещать ущерб от взрывов на "Северных потоках"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр РИА Новости. Страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказываются возмещать ущерб компании-оператору взорванного в 2022 году "Северного потока, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию документа, направленного в Высокий суд Лондона страховыми компаниями.
"Согласно выдержке из документа, полисы не включали повреждения, "прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или в следствие" войны и боевых действий, детонации взрывного вещества, а также использования любого военного оружия или же в результате действий, совершенных злонамеренно или по политическим мотивам", — отметили в издании.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Запад что-то скрывает в расследовании по "Северным потокам", уверен Антонов
10 апреля, 00:05
Отмечается, что в марте Financial Times сообщила о подаче Nord Stream AG иска в суд Лондона на сумму 400 миллионов евро к указанным страховым компаниям из-за отказа в выплате компенсаций.
В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что западные страховые компании после отказа в возмещении ущерба оператору взорванного газопровода "Северный поток" Nord Stream AG могут лишиться доверия клиентов, особенно на фоне воровства странами Запада государственных активов и частной собственности, а также уничтожения гражданских инфраструктурных объектов.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Британия не может без российского газа
28 марта, 08:00
 
ЛондонЕвропаГерманияМария ЗахароваГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала