https://ria.ru/20240418/uscherb-1940794517.html

СМИ: страховщики "Северных потоков" отказались возмещать ущерб от взрывов

СМИ: страховщики "Северных потоков" отказались возмещать ущерб от взрывов - РИА Новости, 18.04.2024

СМИ: страховщики "Северных потоков" отказались возмещать ущерб от взрывов

Страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказываются возмещать ущерб компании-оператору взорванного в 2022 году "Северного потока, сообщает газета РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:50

2024-04-18T13:50

2024-04-18T13:55

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказываются возмещать ущерб компании-оператору взорванного в 2022 году "Северного потока, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию документа, направленного в Высокий суд Лондона страховыми компаниями."Согласно выдержке из документа, полисы не включали повреждения, "прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или в следствие" войны и боевых действий, детонации взрывного вещества, а также использования любого военного оружия или же в результате действий, совершенных злонамеренно или по политическим мотивам", — отметили в издании.Отмечается, что в марте Financial Times сообщила о подаче Nord Stream AG иска в суд Лондона на сумму 400 миллионов евро к указанным страховым компаниям из-за отказа в выплате компенсаций.В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что западные страховые компании после отказа в возмещении ущерба оператору взорванного газопровода "Северный поток" Nord Stream AG могут лишиться доверия клиентов, особенно на фоне воровства странами Запада государственных активов и частной собственности, а также уничтожения гражданских инфраструктурных объектов.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240410/antonov-1938965354.html

https://ria.ru/20240328/gaz-1936275335.html

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лондон, европа, германия, мария захарова, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2