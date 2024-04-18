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Украина получила от Германии три системы ПВО IRIS-T - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940773411.html
Украина получила от Германии три системы ПВО IRIS-T
Украина получила от Германии три системы ПВО IRIS-T - РИА Новости, 18.04.2024
Украина получила от Германии три системы ПВО IRIS-T
Три системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T уже находятся на Украине, в текущем году будет поставлено еще несколько систем, ближайшая отправка ожидается... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:54
2024-04-18T12:54
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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Три системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T уже находятся на Украине, в текущем году будет поставлено еще несколько систем, ближайшая отправка ожидается через несколько недель, заявил Гельмут Раух - глава немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence, которая занимается производством названных систем, в интервью немецкой газете Bild. "Три наших системы уже находятся на Украине, еще несколько будут поставлены в этом году. Следующая будет поставлена через несколько недель", - сказал Раух. Уточняется, что Раух также находится на борту спецпоезда в составе делегации вице-канцлера Германии Роберта Хабека, прибывшей утром с неанонсированным визитом в Киев. В предыдущий раз Хабек посещал Украину год назад. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240418/grin-1940720155.html
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в мире, украина, россия, германия, роберт хабек, сергей лавров, нато, bild
В мире, Украина, Россия, Германия, Роберт Хабек, Сергей Лавров, НАТО, Bild, Специальная военная операция на Украине
Украина получила от Германии три системы ПВО IRIS-T

Глава Diehl Defence Раух: Украина скоро получит еще несколько систем ПВО IRIS-T

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Три системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T уже находятся на Украине, в текущем году будет поставлено еще несколько систем, ближайшая отправка ожидается через несколько недель, заявил Гельмут Раух - глава немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence, которая занимается производством названных систем, в интервью немецкой газете Bild.
"Три наших системы уже находятся на Украине, еще несколько будут поставлены в этом году. Следующая будет поставлена через несколько недель", - сказал Раух.
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Уточняется, что Раух также находится на борту спецпоезда в составе делегации вице-канцлера Германии Роберта Хабека, прибывшей утром с неанонсированным визитом в Киев. В предыдущий раз Хабек посещал Украину год назад.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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