https://ria.ru/20240418/udar-1940850735.html

ВСУ нанесли удары по городам Алешки и Новая Каховка в Херсонской области

ВСУ нанесли удары по городам Алешки и Новая Каховка в Херсонской области - РИА Новости, 18.04.2024

ВСУ нанесли удары по городам Алешки и Новая Каховка в Херсонской области

Украинские войска нанесли удары по городам Алешки и Новая Каховка в Херсонской области: один человек ранен, уничтожена машина коммунальных служб, сообщил... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:43

2024-04-18T16:43

2024-04-18T17:03

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по городам Алешки и Новая Каховка в Херсонской области: один человек ранен, уничтожена машина коммунальных служб, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."От обстрелов жилых кварталов Алешек со стороны украинских террористов пострадал один человек. Мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу", - написал Сальдо.Кроме того, по его словам, в Новой Каховке ВСУ нанесли удар по спецтехнике на территории ЖЭКа."Обошлось без жертв, но машина коммунальных служб была уничтожена", - подчеркнул губернатор и добавил, что обстрелы противника в Голопристанском округе привели к лесным пожарам на площади в 1,8 га.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240418/peskov-1940777625.html

https://ria.ru/20240418/grin-1940720155.html

новая каховка

херсонская область

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Варвара Скокшина

новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия