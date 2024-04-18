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ВСУ нанесли удары по городам Алешки и Новая Каховка в Херсонской области - РИА Новости, 18.04.2024
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16:43 18.04.2024 (обновлено: 17:03 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/udar-1940850735.html
ВСУ нанесли удары по городам Алешки и Новая Каховка в Херсонской области
ВСУ нанесли удары по городам Алешки и Новая Каховка в Херсонской области - РИА Новости, 18.04.2024
ВСУ нанесли удары по городам Алешки и Новая Каховка в Херсонской области
Украинские войска нанесли удары по городам Алешки и Новая Каховка в Херсонской области: один человек ранен, уничтожена машина коммунальных служб, сообщил... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:43
2024-04-18T17:03
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по городам Алешки и Новая Каховка в Херсонской области: один человек ранен, уничтожена машина коммунальных служб, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."От обстрелов жилых кварталов Алешек со стороны украинских террористов пострадал один человек. Мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу", - написал Сальдо.Кроме того, по его словам, в Новой Каховке ВСУ нанесли удар по спецтехнике на территории ЖЭКа."Обошлось без жертв, но машина коммунальных служб была уничтожена", - подчеркнул губернатор и добавил, что обстрелы противника в Голопристанском округе привели к лесным пожарам на площади в 1,8 га.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240418/peskov-1940777625.html
https://ria.ru/20240418/grin-1940720155.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли удары по городам Алешки и Новая Каховка в Херсонской области

ВСУ ударили по Алешкам и Новой Каховке в Херсонской области, пострадал человек

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по городам Алешки и Новая Каховка в Херсонской области: один человек ранен, уничтожена машина коммунальных служб, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"От обстрелов жилых кварталов Алешек со стороны украинских террористов пострадал один человек. Мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу", - написал Сальдо.
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Кроме того, по его словам, в Новой Каховке ВСУ нанесли удар по спецтехнике на территории ЖЭКа.
"Обошлось без жертв, но машина коммунальных служб была уничтожена", - подчеркнул губернатор и добавил, что обстрелы противника в Голопристанском округе привели к лесным пожарам на площади в 1,8 га.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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