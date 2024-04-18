https://ria.ru/20240418/starets-1940616825.html

"Не пощадят никого". О чем предупреждал знаменитый сербский старец

"Не пощадят никого". О чем предупреждал знаменитый сербский старец - РИА Новости, 18.04.2024

"Не пощадят никого". О чем предупреждал знаменитый сербский старец

Его и по сей день называют самым просветленным из сербских старцев. Сотни страждущих спешили в обитель, где он жил, чтобы получить мудрый совет или наставление... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:00

2024-04-18T08:00

2024-04-18T08:00

россия

белград (город)

югославия

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Его и по сей день называют самым просветленным из сербских старцев. Сотни страждущих спешили в обитель, где он жил, чтобы получить мудрый совет или наставление на будущее. Время показало, что монах как в воду глядел. Предсказанное им сбывается с поразительной точностью."Благодатный дар в суровые времена"Сам архимандрит Фаддей Витовницкий отнюдь не считал себя пророком или ясновидящим. А к славе относился с юмором. Нередко повторял на склоне лет: "Вот заберусь на подоконник и далеко вижу".Он родился в небольшом селе Витовница в грозном 1914-м. Родители думали, что ребенок не выживет – уж слишком слаб, а потому поспешили окрестить его. По легенде, младенец открыл глаза и закричал только после совершения таинства.С детства Томислав (так звали старца в миру) мечтал о монашеском пути. "Я хотел служить — Богу, – вспоминал он, – потому что Он стоит над всеми нами". И в восемнадцать лет твердо решил принять постриг.Тогда же врачи диагностировали у юноши туберкулез. Прогноз был неутешительным – года четыре от силы. Это стало поворотным этапом. "Я решил … не жить для этого мира, а посвятить свои краткие дни … Господу", – рассказывал впоследствии Фаддей.Он пришел в близлежащий монастырь и сказал настоятелю, что хочет остаться здесь. Разговор услышал один из иноков – русский по происхождению. И после сказал Томиславу: идти надо в другую обитель – Милково – "там найдешь то, чего ищет душа".Дело в том, что в Милково жило много подвижников, бежавших с Валаама. Сам настоятель был духовным учеником знаменитого Амвросия Оптинского. Юноша последовал совету. Вскоре выучил язык и с головой окунулся в русскую религиозную традицию.Там же молодой человек подружился с иеромонахом Иоанном Максимовичем – будущим святителем Иоанном Шанхайским.Вторая мировая застала его в Белграде. В 1943-м Фаддея арестовали и приговорили к смерти. По словам самого старца, в заключении ему явился ангел и указал дальнейший путь. За тем последовали бесконечные скитания по тюрьмам.Но монах выжил – ни грозная болезнь, ни зверства войны не сломили его. На рубеже 1970 – 80-х он жил в монастыре Туман, где был духовником сестричества. Тогда-то и потянулась к нему нескончаемая вереница паломников.И братия, и посетители вспоминали, старец мог ночь напролет беседовать с людьми, а потом встать и бодро отправиться на утреню или всенощное. Поистине стахановский режим не прошел бесследно – здоровье отца Фаддея начало постепенно сдавать."Когда мы молимся за других, то принимаем на себя часть их страданий", – повторял он. В 1990-е его один за другим последовали инфаркты. И в 2003-м старец, проживший без году 90 лет, мирно скончался. "Такие духовники — благодатный дар Божий в наше суровое время", – говорили лично знавшие отца Фаддея."Мы этого не делаем"Прозорливость старца, действительно, поражает. Он задолго предсказал страшные события в своей родине – распад Югославии. Знал, что отколется Косово. Но был уверен, что в конечном счете воцарится единство."Придет день, – говорил Фаддей, – и после великих страданий … Сербия освободится. Но с запада снова придут. Однако неожиданно враг сам решит вернуться восвояси. Тогда и освободится духовная колыбель Сербии".Причину бедствий монах видел в отдалении от Бога. Привычка жить хорошо, жажда наживы привели к полному духовному закоснению. Вроде бы и в храм ходят люди, и молятся, рассуждал Фаддей, но все формально. Неглубоко оказывается вера."Безбожная волна современности, – предрекал он, – не пощадит ни одного государства. Государство – это семья с множеством членов, и эту семью надо беречь, а мы этого не делаем".А в результате – самое страшное. Великая война. "Она уже началась. Сейчас силы зла пытаются объединить человеческий род, чтобы установить "новый мировой порядок" для прихода антихриста".Но не получается. Почему? "Мешают православные", объяснял старец. А потому и страдают они под натиском дьявольской силы.Великая миссияФаддей Витовницкий считал, что только Россия способна склонить чашу весов. Ибо наименее остальных отвернулась от Бога и сохранила чистоту веры."Сатанинское зло овладело и Россией. Оттого и страдала она много. Но русское православие стало глубже, в нем больше внутреннего, чем внешнего. Сегодня русское благочестие – более истинное благочестие, чем до всех гонений", – говорил монах.Великая миссия, предрекал он, лежит на России в будущем. Ей предстоит стать локомотивом всех тех стран, которые избрали служение Добру, миру и процветанию. Они сольются воедино. А во главе встанет "русский православный царь".После всех великих скорбей наступит "великая слава и радость". Но для этого, предупреждал Фаддей Витовницкий, нужно свято хранить веру и пройти через покаяние.

россия

белград (город)

югославия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, белград (город), югославия