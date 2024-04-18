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"Не пощадят никого". О чем предупреждал знаменитый сербский старец - РИА Новости, 18.04.2024
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08:00 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/starets-1940616825.html
"Не пощадят никого". О чем предупреждал знаменитый сербский старец
"Не пощадят никого". О чем предупреждал знаменитый сербский старец - РИА Новости, 18.04.2024
"Не пощадят никого". О чем предупреждал знаменитый сербский старец
Его и по сей день называют самым просветленным из сербских старцев. Сотни страждущих спешили в обитель, где он жил, чтобы получить мудрый совет или наставление... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:00
2024-04-18T08:00
россия
белград (город)
югославия
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Его и по сей день называют самым просветленным из сербских старцев. Сотни страждущих спешили в обитель, где он жил, чтобы получить мудрый совет или наставление на будущее. Время показало, что монах как в воду глядел. Предсказанное им сбывается с поразительной точностью."Благодатный дар в суровые времена"Сам архимандрит Фаддей Витовницкий отнюдь не считал себя пророком или ясновидящим. А к славе относился с юмором. Нередко повторял на склоне лет: "Вот заберусь на подоконник и далеко вижу".Он родился в небольшом селе Витовница в грозном 1914-м. Родители думали, что ребенок не выживет – уж слишком слаб, а потому поспешили окрестить его. По легенде, младенец открыл глаза и закричал только после совершения таинства.С детства Томислав (так звали старца в миру) мечтал о монашеском пути. "Я хотел служить — Богу, – вспоминал он, – потому что Он стоит над всеми нами". И в восемнадцать лет твердо решил принять постриг.Тогда же врачи диагностировали у юноши туберкулез. Прогноз был неутешительным – года четыре от силы. Это стало поворотным этапом. "Я решил … не жить для этого мира, а посвятить свои краткие дни … Господу", – рассказывал впоследствии Фаддей.Он пришел в близлежащий монастырь и сказал настоятелю, что хочет остаться здесь. Разговор услышал один из иноков – русский по происхождению. И после сказал Томиславу: идти надо в другую обитель – Милково – "там найдешь то, чего ищет душа".Дело в том, что в Милково жило много подвижников, бежавших с Валаама. Сам настоятель был духовным учеником знаменитого Амвросия Оптинского. Юноша последовал совету. Вскоре выучил язык и с головой окунулся в русскую религиозную традицию.Там же молодой человек подружился с иеромонахом Иоанном Максимовичем – будущим святителем Иоанном Шанхайским.Вторая мировая застала его в Белграде. В 1943-м Фаддея арестовали и приговорили к смерти. По словам самого старца, в заключении ему явился ангел и указал дальнейший путь. За тем последовали бесконечные скитания по тюрьмам.Но монах выжил – ни грозная болезнь, ни зверства войны не сломили его. На рубеже 1970 – 80-х он жил в монастыре Туман, где был духовником сестричества. Тогда-то и потянулась к нему нескончаемая вереница паломников.И братия, и посетители вспоминали, старец мог ночь напролет беседовать с людьми, а потом встать и бодро отправиться на утреню или всенощное. Поистине стахановский режим не прошел бесследно – здоровье отца Фаддея начало постепенно сдавать."Когда мы молимся за других, то принимаем на себя часть их страданий", – повторял он. В 1990-е его один за другим последовали инфаркты. И в 2003-м старец, проживший без году 90 лет, мирно скончался. "Такие духовники — благодатный дар Божий в наше суровое время", – говорили лично знавшие отца Фаддея."Мы этого не делаем"Прозорливость старца, действительно, поражает. Он задолго предсказал страшные события в своей родине – распад Югославии. Знал, что отколется Косово. Но был уверен, что в конечном счете воцарится единство."Придет день, – говорил Фаддей, – и после великих страданий … Сербия освободится. Но с запада снова придут. Однако неожиданно враг сам решит вернуться восвояси. Тогда и освободится духовная колыбель Сербии".Причину бедствий монах видел в отдалении от Бога. Привычка жить хорошо, жажда наживы привели к полному духовному закоснению. Вроде бы и в храм ходят люди, и молятся, рассуждал Фаддей, но все формально. Неглубоко оказывается вера."Безбожная волна современности, – предрекал он, – не пощадит ни одного государства. Государство – это семья с множеством членов, и эту семью надо беречь, а мы этого не делаем".А в результате – самое страшное. Великая война. "Она уже началась. Сейчас силы зла пытаются объединить человеческий род, чтобы установить "новый мировой порядок" для прихода антихриста".Но не получается. Почему? "Мешают православные", объяснял старец. А потому и страдают они под натиском дьявольской силы.Великая миссияФаддей Витовницкий считал, что только Россия способна склонить чашу весов. Ибо наименее остальных отвернулась от Бога и сохранила чистоту веры."Сатанинское зло овладело и Россией. Оттого и страдала она много. Но русское православие стало глубже, в нем больше внутреннего, чем внешнего. Сегодня русское благочестие – более истинное благочестие, чем до всех гонений", – говорил монах.Великая миссия, предрекал он, лежит на России в будущем. Ей предстоит стать локомотивом всех тех стран, которые избрали служение Добру, миру и процветанию. Они сольются воедино. А во главе встанет "русский православный царь".После всех великих скорбей наступит "великая слава и радость". Но для этого, предупреждал Фаддей Витовницкий, нужно свято хранить веру и пройти через покаяние.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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россия, белград (город), югославия
Россия, Белград (город), Югославия

"Не пощадят никого". О чем предупреждал знаменитый сербский старец

© Фото : Спасо-Преображенский мужской монастырь г. СаратоваСтарец Фаддей Витовницкий
Старец Фаддей Витовницкий - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Спасо-Преображенский мужской монастырь г. Саратова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Его и по сей день называют самым просветленным из сербских старцев. Сотни страждущих спешили в обитель, где он жил, чтобы получить мудрый совет или наставление на будущее. Время показало, что монах как в воду глядел. Предсказанное им сбывается с поразительной точностью.

"Благодатный дар в суровые времена"

Сам архимандрит Фаддей Витовницкий отнюдь не считал себя пророком или ясновидящим. А к славе относился с юмором. Нередко повторял на склоне лет: "Вот заберусь на подоконник и далеко вижу".
Он родился в небольшом селе Витовница в грозном 1914-м. Родители думали, что ребенок не выживет – уж слишком слаб, а потому поспешили окрестить его. По легенде, младенец открыл глаза и закричал только после совершения таинства.
С детства Томислав (так звали старца в миру) мечтал о монашеском пути. "Я хотел служить — Богу, – вспоминал он, – потому что Он стоит над всеми нами". И в восемнадцать лет твердо решил принять постриг.
Тогда же врачи диагностировали у юноши туберкулез. Прогноз был неутешительным – года четыре от силы. Это стало поворотным этапом. "Я решил … не жить для этого мира, а посвятить свои краткие дни … Господу", – рассказывал впоследствии Фаддей.
© Фото : public domainЕпископ Иоанн по прибытии в Шанхай
Епископ Иоанн по прибытии в Шанхай - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : public domain
Епископ Иоанн по прибытии в Шанхай
Он пришел в близлежащий монастырь и сказал настоятелю, что хочет остаться здесь. Разговор услышал один из иноков – русский по происхождению. И после сказал Томиславу: идти надо в другую обитель – Милково – "там найдешь то, чего ищет душа".
Дело в том, что в Милково жило много подвижников, бежавших с Валаама. Сам настоятель был духовным учеником знаменитого Амвросия Оптинского. Юноша последовал совету. Вскоре выучил язык и с головой окунулся в русскую религиозную традицию.
Там же молодой человек подружился с иеромонахом Иоанном Максимовичем – будущим святителем Иоанном Шанхайским.
Вторая мировая застала его в Белграде. В 1943-м Фаддея арестовали и приговорили к смерти. По словам самого старца, в заключении ему явился ангел и указал дальнейший путь. За тем последовали бесконечные скитания по тюрьмам.
Но монах выжил – ни грозная болезнь, ни зверства войны не сломили его. На рубеже 1970 – 80-х он жил в монастыре Туман, где был духовником сестричества. Тогда-то и потянулась к нему нескончаемая вереница паломников.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание старого телецентра, разрушенного крылатыми ракетами "Томагавк" во время операции НАТО против Югославии
Здание старого телецентра, разрушенного крылатыми ракетами Томагавк во время операции НАТО против Югославии - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание старого телецентра, разрушенного крылатыми ракетами "Томагавк" во время операции НАТО против Югославии
И братия, и посетители вспоминали, старец мог ночь напролет беседовать с людьми, а потом встать и бодро отправиться на утреню или всенощное. Поистине стахановский режим не прошел бесследно – здоровье отца Фаддея начало постепенно сдавать.
"Когда мы молимся за других, то принимаем на себя часть их страданий", – повторял он. В 1990-е его один за другим последовали инфаркты. И в 2003-м старец, проживший без году 90 лет, мирно скончался. "Такие духовники — благодатный дар Божий в наше суровое время", – говорили лично знавшие отца Фаддея.

"Мы этого не делаем"

Прозорливость старца, действительно, поражает. Он задолго предсказал страшные события в своей родине – распад Югославии. Знал, что отколется Косово. Но был уверен, что в конечном счете воцарится единство.
"Придет день, – говорил Фаддей, – и после великих страданий … Сербия освободится. Но с запада снова придут. Однако неожиданно враг сам решит вернуться восвояси. Тогда и освободится духовная колыбель Сербии".
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВерующие на Рождественской литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
Верующие на Рождественской литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Верующие на Рождественской литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
Причину бедствий монах видел в отдалении от Бога. Привычка жить хорошо, жажда наживы привели к полному духовному закоснению. Вроде бы и в храм ходят люди, и молятся, рассуждал Фаддей, но все формально. Неглубоко оказывается вера.
"Безбожная волна современности, – предрекал он, – не пощадит ни одного государства. Государство – это семья с множеством членов, и эту семью надо беречь, а мы этого не делаем".
А в результате – самое страшное. Великая война. "Она уже началась. Сейчас силы зла пытаются объединить человеческий род, чтобы установить "новый мировой порядок" для прихода антихриста".
Но не получается. Почему? "Мешают православные", объяснял старец. А потому и страдают они под натиском дьявольской силы.
© AP Photo / Dimitri MessinisВзрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Dimitri Messinis
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года

Великая миссия

Фаддей Витовницкий считал, что только Россия способна склонить чашу весов. Ибо наименее остальных отвернулась от Бога и сохранила чистоту веры.
"Сатанинское зло овладело и Россией. Оттого и страдала она много. Но русское православие стало глубже, в нем больше внутреннего, чем внешнего. Сегодня русское благочестие – более истинное благочестие, чем до всех гонений", – говорил монах.
Великая миссия, предрекал он, лежит на России в будущем. Ей предстоит стать локомотивом всех тех стран, которые избрали служение Добру, миру и процветанию. Они сольются воедино. А во главе встанет "русский православный царь".
После всех великих скорбей наступит "великая слава и радость". Но для этого, предупреждал Фаддей Витовницкий, нужно свято хранить веру и пройти через покаяние.
© Фото : Спасо-Преображенский мужской монастырь г. СаратоваСтарец Фаддей Витовницкий
Старец Фаддей Витовницкий - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Спасо-Преображенский мужской монастырь г. Саратова
Старец Фаддей Витовницкий
 
РоссияБелград (город)Югославия
 
 
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