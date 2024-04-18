https://ria.ru/20240418/rzhd-1940708742.html
В РЖД рассказали о поэтапном переводе сервисов на российскую ERP
В РЖД рассказали о поэтапном переводе сервисов на российскую ERP - РИА Новости, 18.04.2024
В РЖД рассказали о поэтапном переводе сервисов на российскую ERP
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) уже начал поэтапный перевод своих сервисов на российскую автоматизированную систему управления предприятием (ERP),... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T07:47
2024-04-18T07:47
2024-04-18T07:47
экономика
технологии
евгений чаркин
ржд
1с
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) уже начал поэтапный перевод своих сервисов на российскую автоматизированную систему управления предприятием (ERP), рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин. "Сейчас силами холдинга РЖД мы активно разрабатываем базовую функциональность системы. Уже запущены несколько функциональных блоков, поэтапно перевели на них наших пользователей. Полномасштабную разработку и пилотирование до конца следующего года должны завершить", - сказал он. По словам Чаркина, в апреле текущего года к разработке отечественной ERP присоединился холдинг T1, также РЖД взаимодействуют с компанией 1С как с технологическим партнером. РЖД работают по двум направлениям в рамках разработки ERP: перевод систем холдинга на отечественную версию и создание национального стандарта систем управления ресурсами для крупных предприятий. Для создания в сжатые сроки единой национальной ERP-платформы на базе РЖД в феврале 2023 года была учреждена АНО "НЦК ИСУ". Среди ключевых задач АНО "НЦК ИСУ" – методологическое обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации СУР, работа над стандартами интеграции и функциональными требованиями, определение приоритетов ее развития.
https://ria.ru/20231002/poezd-1899815403.html
https://ria.ru/20240418/rzhd-1940703815.html
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экономика, технологии, евгений чаркин, ржд, 1с
Экономика, Технологии, Евгений Чаркин, РЖД, 1С
В РЖД рассказали о поэтапном переводе сервисов на российскую ERP
В РЖД сообщили, что уже начали поэтапный перевод сервисов на российскую ERP
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) уже начал поэтапный перевод своих сервисов на российскую автоматизированную систему управления предприятием (ERP), рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин.
"Сейчас силами холдинга РЖД мы активно разрабатываем базовую функциональность системы. Уже запущены несколько функциональных блоков, поэтапно перевели на них наших пользователей. Полномасштабную разработку и пилотирование до конца следующего года должны завершить", - сказал он.
По словам Чаркина, в апреле текущего года к разработке отечественной ERP присоединился холдинг T1, также РЖД взаимодействуют с компанией 1С
как с технологическим партнером.
РЖД работают по двум направлениям в рамках разработки ERP: перевод систем холдинга на отечественную версию и создание национального стандарта систем управления ресурсами для крупных предприятий.
Для создания в сжатые сроки единой национальной ERP-платформы на базе РЖД в феврале 2023 года была учреждена АНО "НЦК ИСУ". Среди ключевых задач АНО "НЦК ИСУ" – методологическое обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации СУР, работа над стандартами интеграции и функциональными требованиями, определение приоритетов ее развития.