https://ria.ru/20240418/rzhd-1940708742.html

В РЖД рассказали о поэтапном переводе сервисов на российскую ERP

В РЖД рассказали о поэтапном переводе сервисов на российскую ERP - РИА Новости, 18.04.2024

В РЖД рассказали о поэтапном переводе сервисов на российскую ERP

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) уже начал поэтапный перевод своих сервисов на российскую автоматизированную систему управления предприятием (ERP),... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T07:47

2024-04-18T07:47

2024-04-18T07:47

экономика

технологии

евгений чаркин

ржд

1с

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152566/25/1525662567_0:138:1800:1151_1920x0_80_0_0_ed02fcea750f14b18b488f89646f57b5.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) уже начал поэтапный перевод своих сервисов на российскую автоматизированную систему управления предприятием (ERP), рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин. "Сейчас силами холдинга РЖД мы активно разрабатываем базовую функциональность системы. Уже запущены несколько функциональных блоков, поэтапно перевели на них наших пользователей. Полномасштабную разработку и пилотирование до конца следующего года должны завершить", - сказал он. По словам Чаркина, в апреле текущего года к разработке отечественной ERP присоединился холдинг T1, также РЖД взаимодействуют с компанией 1С как с технологическим партнером. РЖД работают по двум направлениям в рамках разработки ERP: перевод систем холдинга на отечественную версию и создание национального стандарта систем управления ресурсами для крупных предприятий. Для создания в сжатые сроки единой национальной ERP-платформы на базе РЖД в феврале 2023 года была учреждена АНО "НЦК ИСУ". Среди ключевых задач АНО "НЦК ИСУ" – методологическое обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации СУР, работа над стандартами интеграции и функциональными требованиями, определение приоритетов ее развития.

https://ria.ru/20231002/poezd-1899815403.html

https://ria.ru/20240418/rzhd-1940703815.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, евгений чаркин, ржд, 1с