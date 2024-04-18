Рейтинг@Mail.ru
В РЖД рассказали о поэтапном переводе сервисов на российскую ERP - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:47 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/rzhd-1940708742.html
В РЖД рассказали о поэтапном переводе сервисов на российскую ERP
В РЖД рассказали о поэтапном переводе сервисов на российскую ERP - РИА Новости, 18.04.2024
В РЖД рассказали о поэтапном переводе сервисов на российскую ERP
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) уже начал поэтапный перевод своих сервисов на российскую автоматизированную систему управления предприятием (ERP),... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T07:47
2024-04-18T07:47
экономика
технологии
евгений чаркин
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152566/25/1525662567_0:138:1800:1151_1920x0_80_0_0_ed02fcea750f14b18b488f89646f57b5.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) уже начал поэтапный перевод своих сервисов на российскую автоматизированную систему управления предприятием (ERP), рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин. "Сейчас силами холдинга РЖД мы активно разрабатываем базовую функциональность системы. Уже запущены несколько функциональных блоков, поэтапно перевели на них наших пользователей. Полномасштабную разработку и пилотирование до конца следующего года должны завершить", - сказал он. По словам Чаркина, в апреле текущего года к разработке отечественной ERP присоединился холдинг T1, также РЖД взаимодействуют с компанией 1С как с технологическим партнером. РЖД работают по двум направлениям в рамках разработки ERP: перевод систем холдинга на отечественную версию и создание национального стандарта систем управления ресурсами для крупных предприятий. Для создания в сжатые сроки единой национальной ERP-платформы на базе РЖД в феврале 2023 года была учреждена АНО "НЦК ИСУ". Среди ключевых задач АНО "НЦК ИСУ" – методологическое обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации СУР, работа над стандартами интеграции и функциональными требованиями, определение приоритетов ее развития.
https://ria.ru/20231002/poezd-1899815403.html
https://ria.ru/20240418/rzhd-1940703815.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152566/25/1525662567_42:0:1758:1287_1920x0_80_0_0_10e20e9ca610560948f9606f6806f65b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, евгений чаркин, ржд, 1с
Экономика, Технологии, Евгений Чаркин, РЖД, 1С
В РЖД рассказали о поэтапном переводе сервисов на российскую ERP

В РЖД сообщили, что уже начали поэтапный перевод сервисов на российскую ERP

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд РЖД на выставке
Стенд РЖД на выставке - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Стенд РЖД на выставке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) уже начал поэтапный перевод своих сервисов на российскую автоматизированную систему управления предприятием (ERP), рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин.
"Сейчас силами холдинга РЖД мы активно разрабатываем базовую функциональность системы. Уже запущены несколько функциональных блоков, поэтапно перевели на них наших пользователей. Полномасштабную разработку и пилотирование до конца следующего года должны завершить", - сказал он.
Электропоезд Ласточка и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
РЖД работают над поездом без машиниста в кабине
2 октября 2023, 01:44
По словам Чаркина, в апреле текущего года к разработке отечественной ERP присоединился холдинг T1, также РЖД взаимодействуют с компанией как с технологическим партнером.
РЖД работают по двум направлениям в рамках разработки ERP: перевод систем холдинга на отечественную версию и создание национального стандарта систем управления ресурсами для крупных предприятий.
Для создания в сжатые сроки единой национальной ERP-платформы на базе РЖД в феврале 2023 года была учреждена АНО "НЦК ИСУ". Среди ключевых задач АНО "НЦК ИСУ" – методологическое обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации СУР, работа над стандартами интеграции и функциональными требованиями, определение приоритетов ее развития.
Логотип компании ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
РЖД прорабатывают создание технологии для нейрореабилитации
Вчера, 06:03
 
ЭкономикаТехнологииЕвгений ЧаркинРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала