https://ria.ru/20240418/rzhd-1940703815.html
РЖД прорабатывают создание технологии для нейрореабилитации
РЖД прорабатывают создание технологии для нейрореабилитации - РИА Новости, 18.04.2024
РЖД прорабатывают создание технологии для нейрореабилитации
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывает создание технологии для нейрореабилитации с привлечением VR, рассказал в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T06:03
2024-04-18T06:03
2024-04-18T06:03
технологии
евгений чаркин
ржд
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывает создание технологии для нейрореабилитации с привлечением VR, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин. "Большой потенциал у VR решений в области медицины. Мы с нашим медицинским блоком сейчас прорабатываем создание технологии для нейрореабилитации, которая позволит людям восстанавливать двигательные функции с использованием виртуальной реальности", - сказал он. Под нейрореабилитацией понимается комплекс мероприятий для восстановления утраченных функций вследствие неврологического заболевания или травмы.
https://ria.ru/20240418/charkin-1940699581.html
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технологии, евгений чаркин, ржд
Технологии, Евгений Чаркин, РЖД
РЖД прорабатывают создание технологии для нейрореабилитации
РЖД разрабатывают технологию для нейрореабилитации с привлечением VR
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывает создание технологии для нейрореабилитации с привлечением VR, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин.
"Большой потенциал у VR решений в области медицины. Мы с нашим медицинским блоком сейчас прорабатываем создание технологии для нейрореабилитации, которая позволит людям восстанавливать двигательные функции с использованием виртуальной реальности", - сказал он.
Под нейрореабилитацией понимается комплекс мероприятий для восстановления утраченных функций вследствие неврологического заболевания или травмы.