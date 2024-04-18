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РЖД прорабатывают создание технологии для нейрореабилитации - РИА Новости, 18.04.2024
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06:03 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/rzhd-1940703815.html
РЖД прорабатывают создание технологии для нейрореабилитации
РЖД прорабатывают создание технологии для нейрореабилитации - РИА Новости, 18.04.2024
РЖД прорабатывают создание технологии для нейрореабилитации
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывает создание технологии для нейрореабилитации с привлечением VR, рассказал в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T06:03
2024-04-18T06:03
технологии
евгений чаркин
ржд
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывает создание технологии для нейрореабилитации с привлечением VR, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин. "Большой потенциал у VR решений в области медицины. Мы с нашим медицинским блоком сейчас прорабатываем создание технологии для нейрореабилитации, которая позволит людям восстанавливать двигательные функции с использованием виртуальной реальности", - сказал он. Под нейрореабилитацией понимается комплекс мероприятий для восстановления утраченных функций вследствие неврологического заболевания или травмы.
https://ria.ru/20240418/charkin-1940699581.html
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технологии, евгений чаркин, ржд
Технологии, Евгений Чаркин, РЖД
РЖД прорабатывают создание технологии для нейрореабилитации

РЖД разрабатывают технологию для нейрореабилитации с привлечением VR

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип компании ОАО "РЖД"
Логотип компании ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Логотип компании ОАО "РЖД". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывает создание технологии для нейрореабилитации с привлечением VR, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин.
"Большой потенциал у VR решений в области медицины. Мы с нашим медицинским блоком сейчас прорабатываем создание технологии для нейрореабилитации, которая позволит людям восстанавливать двигательные функции с использованием виртуальной реальности", - сказал он.
Стенд РЖД - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
В РЖД раскрыли детали создания своей метавселенной
Вчера, 04:22
Под нейрореабилитацией понимается комплекс мероприятий для восстановления утраченных функций вследствие неврологического заболевания или травмы.
 
ТехнологииЕвгений ЧаркинРЖД
 
 
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