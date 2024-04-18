https://ria.ru/20240418/rzhd-1940703815.html

РЖД прорабатывают создание технологии для нейрореабилитации

РЖД прорабатывают создание технологии для нейрореабилитации - РИА Новости, 18.04.2024

РЖД прорабатывают создание технологии для нейрореабилитации

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывает создание технологии для нейрореабилитации с привлечением VR, рассказал в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T06:03

2024-04-18T06:03

2024-04-18T06:03

технологии

евгений чаркин

ржд

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывает создание технологии для нейрореабилитации с привлечением VR, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин. "Большой потенциал у VR решений в области медицины. Мы с нашим медицинским блоком сейчас прорабатываем создание технологии для нейрореабилитации, которая позволит людям восстанавливать двигательные функции с использованием виртуальной реальности", - сказал он. Под нейрореабилитацией понимается комплекс мероприятий для восстановления утраченных функций вследствие неврологического заболевания или травмы.

https://ria.ru/20240418/charkin-1940699581.html

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2024

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технологии, евгений чаркин, ржд