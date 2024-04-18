Уровень реки в Ишимском районе поднялся на метр
Моор: уровень воды в реке Ишим у деревни Кошкарагай за сутки поднялся на метр
ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим у деревни Кошкарагай в Ишимском районе Тюменской области за последние сутки прибавился на метр, она будет отрезана от "большой земли", важно эвакуировать всех жителей, сообщил глава региона Александр Моор в Telegram-канале.
"Вокруг населенного пункта возвели насыпь, но река Ишим стремительно прибывает. За последние сутки уровень прибавился на метр. Активно эвакуируем жителей. Деревня будет отрезана от "большой земли". Поэтому разговариваем, предупреждаем об опасности", - сообщил Моор.
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Моор отметил, что в Кошкарагае работает группировка областной противопожарной службы, специалистам помогают местные жители. При достижении максимального прогнозного уровня деревню может подтопить практически всю, поэтому здесь стоит задача - максимально ее защитить и, главное, эвакуировать всех людей. "Уже половина деревни выехала, осталось 96 человек. Стоит постоянно автобус. Все, кто готов, могут выехать. Люди, конечно, ожидают последнего момента для того, чтобы эвакуироваться, но это нужно сделать обязательно", – подчеркнул Моор.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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