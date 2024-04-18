Рейтинг@Mail.ru
Уровень реки в Ишимском районе поднялся на метр - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 18.04.2024 (обновлено: 20:13 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/reka-1940897736.html
Уровень реки в Ишимском районе поднялся на метр
Уровень реки в Ишимском районе поднялся на метр - РИА Новости, 18.04.2024
Уровень реки в Ишимском районе поднялся на метр
Уровень реки Ишим у деревни Кошкарагай в Ишимском районе Тюменской области за последние сутки прибавился на метр, она будет отрезана от "большой земли", важно... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:59
2024-04-18T20:13
происшествия
ишим (река)
тюменская область
ишимский район
александр моор
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940900136_118:0:843:408_1920x0_80_0_0_e7bb9355114648069e807eb5b3d5d9c3.jpg
ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим у деревни Кошкарагай в Ишимском районе Тюменской области за последние сутки прибавился на метр, она будет отрезана от "большой земли", важно эвакуировать всех жителей, сообщил глава региона Александр Моор в Telegram-канале. "Вокруг населенного пункта возвели насыпь, но река Ишим стремительно прибывает. За последние сутки уровень прибавился на метр. Активно эвакуируем жителей. Деревня будет отрезана от "большой земли". Поэтому разговариваем, предупреждаем об опасности", - сообщил Моор.Моор отметил, что в Кошкарагае работает группировка областной противопожарной службы, специалистам помогают местные жители. При достижении максимального прогнозного уровня деревню может подтопить практически всю, поэтому здесь стоит задача - максимально ее защитить и, главное, эвакуировать всех людей. "Уже половина деревни выехала, осталось 96 человек. Стоит постоянно автобус. Все, кто готов, могут выехать. Люди, конечно, ожидают последнего момента для того, чтобы эвакуироваться, но это нужно сделать обязательно", – подчеркнул Моор. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940501327.html
ишим (река)
тюменская область
ишимский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940900136_115:0:728:460_1920x0_80_0_0_a9a5c39583872bb4db656a592051edb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ишим (река), тюменская область, ишимский район, александр моор, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Ишимский район, Александр Моор, Наводнения в России — 2024
Уровень реки в Ишимском районе поднялся на метр

Моор: уровень воды в реке Ишим у деревни Кошкарагай за сутки поднялся на метр

© Александр Моор/TelegramДеревня Кошкарагай в Ишимском районе. 18 апреля 2024
Деревня Кошкарагай в Ишимском районе. 18 апреля 2024
© Александр Моор/Telegram
Деревня Кошкарагай в Ишимском районе. 18 апреля 2024
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим у деревни Кошкарагай в Ишимском районе Тюменской области за последние сутки прибавился на метр, она будет отрезана от "большой земли", важно эвакуировать всех жителей, сообщил глава региона Александр Моор в Telegram-канале.
"Вокруг населенного пункта возвели насыпь, но река Ишим стремительно прибывает. За последние сутки уровень прибавился на метр. Активно эвакуируем жителей. Деревня будет отрезана от "большой земли". Поэтому разговариваем, предупреждаем об опасности", - сообщил Моор.
Люди в очереди за водой - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Это лишь начало". Что рассказывают пострадавшие от наводнения
16 апреля, 08:00
Моор отметил, что в Кошкарагае работает группировка областной противопожарной службы, специалистам помогают местные жители. При достижении максимального прогнозного уровня деревню может подтопить практически всю, поэтому здесь стоит задача - максимально ее защитить и, главное, эвакуировать всех людей. "Уже половина деревни выехала, осталось 96 человек. Стоит постоянно автобус. Все, кто готов, могут выехать. Люди, конечно, ожидают последнего момента для того, чтобы эвакуироваться, но это нужно сделать обязательно", – подчеркнул Моор.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
Частный дом в Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реке Ишим - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В Ишимском районе Тюменской области началась эвакуация жителей
17 апреля, 07:38
 
ПроисшествияИшим (река)Тюменская областьИшимский районАлександр МоорНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала