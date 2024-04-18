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Больницы Харькова ежедневно пополняют сотни раненых, сообщило подполье - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:32 18.04.2024 (обновлено: 06:57 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/podpolschik-1940705178.html
Больницы Харькова ежедневно пополняют сотни раненых, сообщило подполье
Больницы Харькова ежедневно пополняют сотни раненых, сообщило подполье - РИА Новости, 18.04.2024
Больницы Харькова ежедневно пополняют сотни раненых, сообщило подполье
В больницы Харькова ежедневно попадают сотни тяжелораненых, медиков не отпускают домой по несколько суток, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T06:32
2024-04-18T06:57
специальная военная операция на украине
харьков
сергей лебедев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В больницы Харькова ежедневно попадают сотни тяжелораненых, медиков не отпускают домой по несколько суток, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Ежедневно в больницы Харькова попадает от сотни раненых. В Харьков везут в основном тяжелых, кому нужны достаточно сложные операции и хороший уход", - сказал Лебедев. Координатор подполья также приводит слова медсестры, работающей в одной из больниц Харькова, которая рассказала, что уже вторые сутки их не отпускают с работы из-за бесконечного потока раненых."Тем временем на улицах украинских городов и сел идут облавы на оставшееся мужское население", - отметил Лебедев.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240418/podpolschik-1940705046.html
https://ria.ru/20240403/kharkov-1937467440.html
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харьков, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев
Больницы Харькова ежедневно пополняют сотни раненых, сообщило подполье

Подпольщик Лебедев: в больницы Харькова ежедневно попадают сотни тяжелораненых

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В больницы Харькова ежедневно попадают сотни тяжелораненых, медиков не отпускают домой по несколько суток, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Ежедневно в больницы Харькова попадает от сотни раненых. В Харьков везут в основном тяжелых, кому нужны достаточно сложные операции и хороший уход", - сказал Лебедев.
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Координатор подполья также приводит слова медсестры, работающей в одной из больниц Харькова, которая рассказала, что уже вторые сутки их не отпускают с работы из-за бесконечного потока раненых.

"Тем временем на улицах украинских городов и сел идут облавы на оставшееся мужское население", - отметил Лебедев.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковСергей Лебедев
 
 
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