https://ria.ru/20240418/podmoskove-1940862178.html

В Подмосковье установили три камеры, фиксирующие нарушения через ж/д пути

В Подмосковье установили три камеры, фиксирующие нарушения через ж/д пути - РИА Новости, 18.04.2024

В Подмосковье установили три камеры, фиксирующие нарушения через ж/д пути

С начала текущего года в Подмосковье оборудовали три специальные камеры с распознаванием лиц, фиксирующие нарушения правил перехода через ж/д пути, сообщает... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:06

2024-04-18T18:06

2024-04-18T18:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

щелково

коломна

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894817285_0:65:3105:1812_1920x0_80_0_0_3b5fa396119cfe09fce6ec4d96e3eb86.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. С начала текущего года в Подмосковье оборудовали три специальные камеры с распознаванием лиц, фиксирующие нарушения правил перехода через ж/д пути, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Камеры безопасности появились на станциях Загорянская в Щелкове, Хорошево в Коломне и на перегоне Шереметьево – Лобня. На данный момент в регионе установлено 119 таких камер. С начала 2024 года с их помощью зафиксировали более 90 нарушений правил перехода. Благодаря установке таких камер удалось снизить на 50% количество нарушений на ж/д инфраструктуре. Кроме того, система не просто фиксирует нарушение, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

https://ria.ru/20240418/ege-1940840313.html

московская область (подмосковье)

щелково

коломна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), щелково, коломна, городское хозяйство москвы