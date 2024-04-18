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В Подмосковье установили три камеры, фиксирующие нарушения через ж/д пути - РИА Новости, 18.04.2024
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Новости Подмосковья
 
18:06 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/podmoskove-1940862178.html
В Подмосковье установили три камеры, фиксирующие нарушения через ж/д пути
В Подмосковье установили три камеры, фиксирующие нарушения через ж/д пути - РИА Новости, 18.04.2024
В Подмосковье установили три камеры, фиксирующие нарушения через ж/д пути
С начала текущего года в Подмосковье оборудовали три специальные камеры с распознаванием лиц, фиксирующие нарушения правил перехода через ж/д пути, сообщает... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:06
2024-04-18T18:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
щелково
коломна
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. С начала текущего года в Подмосковье оборудовали три специальные камеры с распознаванием лиц, фиксирующие нарушения правил перехода через ж/д пути, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Камеры безопасности появились на станциях Загорянская в Щелкове, Хорошево в Коломне и на перегоне Шереметьево – Лобня. На данный момент в регионе установлено 119 таких камер. С начала 2024 года с их помощью зафиксировали более 90 нарушений правил перехода. Благодаря установке таких камер удалось снизить на 50% количество нарушений на ж/д инфраструктуре. Кроме того, система не просто фиксирует нарушение, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.
https://ria.ru/20240418/ege-1940840313.html
московская область (подмосковье)
щелково
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московская область (подмосковье), щелково, коломна, городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково, Коломна, Городское хозяйство Москвы

В Подмосковье установили три камеры, фиксирующие нарушения через ж/д пути

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд у платформы
Поезд у платформы - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поезд у платформы
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. С начала текущего года в Подмосковье оборудовали три специальные камеры с распознаванием лиц, фиксирующие нарушения правил перехода через ж/д пути, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Камеры безопасности появились на станциях Загорянская в Щелкове, Хорошево в Коломне и на перегоне Шереметьево – Лобня.
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На данный момент в регионе установлено 119 таких камер. С начала 2024 года с их помощью зафиксировали более 90 нарушений правил перехода.
Благодаря установке таких камер удалось снизить на 50% количество нарушений на ж/д инфраструктуре.
Кроме того, система не просто фиксирует нарушение, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЩелковоКоломнаГородское хозяйство Москвы
 
 
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