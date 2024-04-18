https://ria.ru/20240418/podmoskove-1940862178.html
В Подмосковье установили три камеры, фиксирующие нарушения через ж/д пути
В Подмосковье установили три камеры, фиксирующие нарушения через ж/д пути - РИА Новости, 18.04.2024
В Подмосковье установили три камеры, фиксирующие нарушения через ж/д пути
С начала текущего года в Подмосковье оборудовали три специальные камеры с распознаванием лиц, фиксирующие нарушения правил перехода через ж/д пути, сообщает... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:06
2024-04-18T18:06
2024-04-18T18:06
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. С начала текущего года в Подмосковье оборудовали три специальные камеры с распознаванием лиц, фиксирующие нарушения правил перехода через ж/д пути, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Камеры безопасности появились на станциях Загорянская в Щелкове, Хорошево в Коломне и на перегоне Шереметьево – Лобня. На данный момент в регионе установлено 119 таких камер. С начала 2024 года с их помощью зафиксировали более 90 нарушений правил перехода. Благодаря установке таких камер удалось снизить на 50% количество нарушений на ж/д инфраструктуре. Кроме того, система не просто фиксирует нарушение, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.
https://ria.ru/20240418/ege-1940840313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), щелково, коломна, городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково, Коломна, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. С начала текущего года в Подмосковье оборудовали три специальные камеры с распознаванием лиц, фиксирующие нарушения правил перехода через ж/д пути, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Камеры безопасности появились на станциях Загорянская в Щелкове
, Хорошево в Коломне
и на перегоне Шереметьево – Лобня
.
На данный момент в регионе установлено 119 таких камер. С начала 2024 года с их помощью зафиксировали более 90 нарушений правил перехода.
Благодаря установке таких камер удалось снизить на 50% количество нарушений на ж/д инфраструктуре.
Кроме того, система не просто фиксирует нарушение, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.