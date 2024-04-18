https://ria.ru/20240418/orsk-1940707935.html
Уровень реки Урал у частично затопленного Орска снизился на 22 сантиметра
Уровень реки Урал у частично затопленного Орска снизился на 22 сантиметра - РИА Новости, 18.04.2024
Уровень реки Урал у частично затопленного Орска снизился на 22 сантиметра
Уровень реки Урал у частично затопленного Орска за сутки снизился на 22 сантиметра и составляет 555 сантиметров, что ниже критического, сообщили в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T07:31
2024-04-18T07:31
2024-04-18T07:32
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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УФА, 18 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал у частично затопленного Орска за сутки снизился на 22 сантиметра и составляет 555 сантиметров, что ниже критического, сообщили в гидрометцентре Оренбургской области. "Урал у Орска - 555 сантиметров", - говорится в утренней сводке областного гидрометцентра. В среду власти Орска сообщали, что уровень Урала у города составляет 577 сантиметров, при этом критический уровень - 700 сантиметров.
https://ria.ru/20240418/orenburg-1940707317.html
орск
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орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
Уровень реки Урал у частично затопленного Орска снизился на 22 сантиметра
Уровень реки Урал у частично затопленного Орска за сутки упал на 22 сантиметра